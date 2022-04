Luz verde para el nuevo Bafici hoy en el Cultural San Martín

El festival se abre con la franco-argentina “Pequeña flor”, de Santiago Mitre, donde un hombre asesina diariamente a su vecino, que insiste en seguir vivo. Intérpretes, Daniel Hendler, Vimala Pons, Melvin Poupaud, Sergi López. La acompaña el corto “Ahora ya sé dónde encontrarte”, de Diego Berakha, de asunto autobiográfico, anticipo de otros cuantos títulos autobiográficos que forman tendencia en esta edición. De ellos, sobresale “Marx può aspettare”, Marx puede esperar, que el veterano Marco Bellocchio hizo como un trabajo de reflexión acerca de la muerte de su hermano gemelo, cuando ambos eran jóvenes. Esa es una de las novedades más interesantes (pero no está online). También cabe anotar “The novelist’s Film”, de Hong Sang-soo, “Occhiali Neri”, anteojos negros, retorno de Darío Argento, “Corazón azul”, de Miguel Coyula, auténtico y arriesgado cine independiente cubano, y, entre otros, “Rocky vs Drago: The Ultimate Director’s Cut”, de Sylvester Stallone, que convirtió una producción mainstream en un desafío personal (y por eso se lo incluye en un festival habitualmente antimainstream).