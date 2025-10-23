Guillermo del Toro reveló cuál es el siguiente clásico que le gustaría adaptar tras el estreno de "Frankenstein"

Recientemente, en una alfombra roja, el cineasta habló sobre sus próximos proyectos y hay una historia en particular que le interesaría retomar y reinventar a su manera.

Guillermo del Toro esta de estreno con su recientemente adaptación de la novela clásica de Mary Shelley , Frankenstein . La película fue estrenada en cines hoy antes de llegar a Netflix el próximo 7 de noviembre. Ahora el mexicano ha confirmado que tiene la mira puesta en otro cuento clásico: El Fantasma de la Ópera .

Recientemente, en una alfombra roja, el cineasta habló sobre sus próximos proyectos. Declaró a Inverse que le interesaría retomar la historia y reinventarla a su manera.

"Es un cuento clásico, pero lo haría de otra manera" , dijo. "Tengo un par de ideas, pero por ahora me estoy adentrando en el género policiaco y el stop motion".

La historia sigue a un genio musical desfigurado que reside bajo la Ópera de París y se enamora perdidamente de una joven soprano. Pronto se ve obligado a competir con su amiga de la infancia para ganarse su afecto.

Ya ha habido varias adaptaciones cinematográficas del cuento clásico, incluida una película dirigida por Joel Schumacher que llegó en 2004 y protagonizada por Gerard Butler .

Los próximos proyectos de Guillermo del Toro

En sus comentarios en la alfombra roja, Del Toro hizo un guiño a su incursión en el stop motion. Esto se refiere a su proyecto animado, ya en desarrollo y producido para Netflix: una adaptación de la novela "Buried Giant" de Kazuo Ishiguro.

En cuanto al género "criminal" al que alude, probablemente se refiera al próximo proyecto llamado Fury, del que adelantó el mes pasado y que confirmó que protagonizará Oscar Isaac. Próximamente se compartirán más detalles sobre ambos lanzamientos.

Si Del Toro siguiera adelante con su propia versión de El fantasma de la Ópera, marcaría una extensión del número de películas de fantasía gótica que ya tiene en su haber, incluidas Pinocho y El laberinto del fauno.

En cuanto a su nueva adaptación de Frankenstein, la película recibió una ovación de pie de 13 minutos en el Festival de Cine de Venecia, y recibió grandes elogios de los críticos.

Fue su primer largometraje desde Pinocho de 2022 y su decimotercer largometraje como director. Ganó el Óscar a Mejor Director por La Forma del Agua de 2017, que también se llevó el premio a Mejor Película.