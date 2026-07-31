Mahershala Ali apuntó contra Marvel por cancelar "Blade": "Si hubieran querido hacerlo, lo habríamos hecho"

El dos veces ganador del Oscar nunca apareció en la pantalla grande como el popular antihéroe cazador de vampiros, a pesar de que Marvel Studios anunció la cinta en 2019.

Mahershala Ali fue anunciado por Marvel como protagonista de una película de Blade durante una llamativa aparición sorpresa en la Comic-Con de 2019, pero la película nunca se realizó.

El dos veces ganador del Oscar nunca apareció en la pantalla grande como el popular antihéroe cazador de vampiros, a pesar de que Marvel Studios contrató al director Bassam Tariq , y más tarde a Yann Demange , para dirigir la película.

Tras el estancamiento de la producción, Ali y Tariq se han unido a raíz del fracaso de la película de Marvel para realizar la película de acción de Amazon MGM de este otoño, Your Mother Your Mother Your Mother . Si el actor y el director no hubieran colaborado en Blade, su nueva película quizás no se habría realizado.

“Cuando comparo esto con 'Blade', me doy cuenta de que no podría haber hecho ambos, y la razón por la que esto existe es porque aquel proyecto fracasó y Bassam tuvo el tiempo, el espacio, la energía y la concentración necesarios para escribir esto y luego volver a contactarme”, dijo Ali a la revista GQ . “Y pude usar las habilidades que había estado desarrollando durante más de un año entrenando para 'Blade'. De esa manera, me siento creativamente redimido en cierto modo, en mi propio viaje personal”.

“Cuando pienso en lo que es para mí, era esto o aquello, y me quedo con esto. Sin ánimo de ofender. Llevo casi 30 años dedicándome a esto profesionalmente, y algo que he aprendido es que lo que es para ti, es para ti, y lo que no, no. Por la razón que sea, ese proyecto no es para mí. Si hubieran querido hacerlo, lo habríamos hecho. Así que tengo que seguir adelante, y ya lo he hecho”, dijo. “De nuevo, me tenían bajo contrato, tienen miles de millones de dólares, si hubieran querido hacer la película, la habríamos hecho. Así que no vamos a hacer la película”.

Kevin Feige habló recientemente sobre la fallida película de Blade

Kevin Feige, director de Marvel Studios, quien anunció la elección de Ali para el papel de Blade en la Comic-Con hace siete años, habló recientemente abiertamente sobre su decepción personal por el hecho de que la película no se haya realizado.

“Me siento como un perdedor y un fracasado total por no haber podido sacar adelante el proyecto de Mahershala”, dijo Feige en el podcast “Happy Sad Confused” la semana pasada. “No queríamos simplemente ponerle un traje de cuero y que empezara a matar vampiros. Tenía que ser algo único. Llegó un momento en que empezamos a ser más cautelosos y a decir: ‘Solo aceptemos algo increíblemente bueno’. Y en ese momento no era ‘increíblemente bueno’. No creíamos, como solemos hacer, que se pueda tener un buen guion y convertirlo en uno excelente durante la producción. No estábamos seguros de poder hacerlo con ‘Blade’, y no queríamos hacerle eso a Mahershala ni a nosotros mismos”.

La semana pasada, en la Comic-Con de San Diego, Feige anunció una película de Ghost Rider protagonizada por Ryan Gosling y Black Panther 3, con David Jonsson como el nuevo héroe.