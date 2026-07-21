Ryan Reynolds reveló que "eventualmente" habrá otra película de "Deadpool"

Deadpool y un posible regreso a los cines. Marvel

Durante un panel en el Fanatics Fest de Nueva York el fin de semana, Ryan Reynolds confirmó que "eventualmente" habrá otra película de Deadpool en Marvel, pero que podría girar en torno a "elementos poco conocidos" de los cómics del personaje.

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“Hay algunos detalles muy profundos que creo que faltan en las películas. Creo que también faltan algunos detalles profundos en algunos cómics”, dijo Reynolds al moderador Nature Luvz You. “Sin duda, hay algunas cosas que me encantan que escribió [el cocreador de Deadpool] Fabian [Nicieza], que son increíbles, y también de Gerry Duggan, otro amigo y excelente guionista de cómics, que podemos incluir. Pero también hay cosas en camino. Eventualmente, ya sabes, habrá otra película de 'Deadpool'. Así que va a ser genial”.

El futuro de Deadpool según Ryan Reynolds Tras el enorme éxito de Deadpool & Wolverine en 2024, Reynolds declaró en abril al medio "Sunday Today" que ya había empezado a escribir el regreso de Deadpool a la gran pantalla, aunque aclaró que el "Mercenario Bocón" no sería el protagonista principal.

“Tengo algunas cosas escritas, pero no creo que vuelva a ponerlo como protagonista”, dijo Reynolds. “Es un personaje secundario. Es un tipo que funciona muy bien en un grupo”.

Reynolds también ha restado importancia a los rumores de que el personaje regrese en la próxima película Avengers: Doomsday, aunque la especulación al respecto persiste. En una entrevista de 2024 con The Hollywood Reporter , Reynolds dijo que le encantaría que el personaje se cruzara con los Avengers o los X-Men, pero que no quiere que se una a ninguno de los dos grupos.

"Si se convierte en uno de ellos, habremos llegado al final", dijo Reynolds. "Deadpool funciona muy bien apareciendo con los X-Men y los Vengadores, pero siempre necesita mantenerse al margen. Su mayor sueño es ser aceptado y apreciado. Pero no puede ser aceptado. Su mecanismo de defensa, que consiste en desviar la vergüenza a través del humor, solo funciona cuando se usa para disimular sus muchas inseguridades. Si llega a ser un Avenger o un X-Men, habremos llegado al final de su historia".

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