"Spider-Man: Brand New Day": qué dicen las primeras reacciones sobre la nueva película de Marvel

La cinta protagonizada por Tom Holland es la última película del Universo Cinematográfico de Marvel antes del estreno de la esperada "Avengers: Doomsday" en diciembre.

Las primeras reacciones de Spider-Man: Brand New Day ya están disponibles, y los críticos elogian tanto la acción del nuevo filme de Marvel como las actuaciones de Tom Holland , Sadie Sink y el resto del elenco.

La cuarta aventura en solitario de Holland como Peter Parker/Spider-Man lo muestra comenzando de cero, tras los eventos de Spider-Man: No Way Home , donde el mundo olvidó su existencia. Protegiendo Nueva York de forma anónima, comienza a investigar una nueva amenaza mientras experimenta una evolución en sus poderes. La película también cuenta con la participación de la actriz de Stranger Things, Sadie Sink, en un papel aún no revelado.

Los críticos han publicado sus primeras reacciones tras la proyección de la película, y la mayoría de las opiniones en X están siendo positivas.

El creador Matt Nando Kelly publicó: “Escuchen. #SpidermanBrandNewDay es mi nueva película favorita de Spider-Man. Es absolutamente increíble. Se ve preciosa. El guion es brillante. Las actuaciones son excelentes . Estuve sonriendo todo el tiempo. Incluso se me saltaron las lágrimas. Estoy IMPRESIONADO de lo buena que es”.

El periodista cinematográfico Zach Pope escribió: "#SpidermanBrandNewDay es todo lo que esperaba. Una odisea trágica pero poética sobre lo que realmente significa sentirse solo, para luego darse cuenta de que quizás no tengas que estarlo… Tiene una temática hermosa a la vez que ofrece una aventura de Spider-Man infinitamente entretenida que nunca se siente sobrecargada. Casi todos los personajes contribuyen al viaje de Peter Parker, haciendo que cada momento tenga un propósito. Tom Holland ofrece la mejor interpretación de Peter… pero de alguna manera, Sadie Sink podría robarse la película entera. ¡La mejor acción y balanceo con telarañas que hemos visto jamás!".

#SpidermanBrandNewDay is everything I hoped it would be!

A tragic yet poetic odyssey about what it truly means to feel alone, only to realize you may not have to be alone…



It’s thematically beautiful while still delivering an endlessly entertaining Spider-Man adventure that… pic.twitter.com/QCeOoY5JU4 — Zach Pope (@ZachhPope) July 28, 2026

Erik Davis, de Fandango, añadió: “[El director] Destin Daniel Cretton, en Spider-Man: Brand New Day, inyecta una energía feroz a la última aventura de Spidey, ofreciendo toda la emoción que se espera de una película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, a la vez que resulta más profunda, reflexiva y madura que la trilogía anterior”.

"Esa madurez se extiende más allá de la historia, llegando hasta la acción, con Cretton creando algunas de mis secuencias de lucha favoritas de #SpiderMan de la era Holland. Mitad historia de detectives, mitad thriller psicológico, mitad comedia de colegas (las bromas entre Spider-Man y Punisher son divertidísimas), se expande en nuevas y emocionantes direcciones antes de convertirse en una auténtica carta de amor a los fans. Cuando la veas, lo entenderás. Y sí, el misterio de Sadie Sink tiene una resolución perfecta. Ella es perfecta".

Destin Daniel Cretton's Spider-Man: Brand New Day injects a ferocious energy into Spidey's latest adventure, delivering all the thrills you'd expect from a Tom Holland Spider-Man movie while feeling deeper, more thoughtful and more mature than the previous trilogy.



That… pic.twitter.com/ejzaeoVape — Erik Davis (@ErikDavis) July 28, 2026

Spider-Man: Brand New Day llega a los cines el 30 de julio y es la última película del Universo Cinematográfico de Marvel antes del estreno de la esperada Avengers: Doomsday en diciembre.