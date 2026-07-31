A pesar de la buena recepción de la crítica, Disney+ canceló una serie de Marvel tras una sola temporada + Agregar ámbito en









La noticia llega a pesar de que Disney anunció la renovación de la serie para una segunda temporada en marzo.

La serie estuvo protagonizada por Yahya Abdul Mateen II.

Wonder Man, una de las series más recientes de Marvel fue cancelada por Disney+ tras una sola temporada.

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La noticia llega a pesar de que Disney anunció la renovación de la serie para una segunda temporada en marzo, aproximadamente dos meses después de su estreno. Según informa el portal Variety, nunca se abrió una sala de guionistas para la segunda temporada y los guionistas de la serie fueron liberados para dedicarse a otros proyectos.

Yahya Abdul Mateen II y Ben Kingsley protagonizaron la serie como Simon Williams y Trevor Slattery, respectivamente. El reparto de la primera temporada también incluyó a X Mayo, Demetrius Grosse, Zlatko Buri, Arian Moayed y Olivia Thirlby. Fue creada por Destin Daniel Cretton y Andrew Guest, y Cretton también dirigió los dos primeros episodios. Guest fue el showrunner.

Wonder Man debutó con gran éxito de crítica, y la primera temporada obtuvo una calificación del 91% en Rotten Tomatoes. Abdul-Mateen obtuvo una nominación al Emmy como mejor actor principal en una serie de comedia por su trabajo en el programa, convirtiéndose así en el único actor de acción real en recibir una nominación al Emmy tanto por un proyecto de Marvel como de DC, tras su victoria por su trabajo en Watchmen de HBO.

De qué trata Wonder Man La sinopsis oficial indica: “El aspirante a actor de Hollywood Simon Williams (Abdul Mateen) lucha por impulsar su carrera. Durante un encuentro casual con Trevor Slattery (Kingsley), un actor cuyos papeles más importantes quizás ya quedaron atrás, Simon descubre que el legendario director Von Kovak (Buri) está preparando una nueva versión de la película de superhéroes 'Wonder Man'. Estos dos actores, en etapas opuestas de sus carreras, persiguen con tenacidad papeles que les cambiarán la vida en esta película, mientras el público asoma tras bambalinas a la industria del entretenimiento”.

Imagen: Disney La renovación de Wonder Man fue una anomalía para Marvel, ya que prácticamente todas las series de acción real que han lanzado en Disney+ han sido de una sola temporada. Estas incluyen series como WandaVision, Falcon y el Soldado de Invierno, Hawkeye y Moonknight. Loki, protagonizada por Tom Hiddleston, se emitió durante dos temporadas, mientras que el spin-off de WandaVision, Vision Quest, se encuentra actualmente en producción. WandaVision también dio origen al spin-off Agatha All Along, protagonizado por Kathryn Hahn. Disney+ también relanzó la serie de Marvel-Netflix Daredevil bajo el título Daredevil: Born Again en marzo de 2025, con el estreno de la segunda temporada el 24 de marzo. Una tercera temporada está programada para estrenarse en 2027.

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