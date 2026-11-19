Cuatro estrenos entre la emoción, la crueldad y la memoria argentina Por Paraná Sendrós + Agregar ámbito en









Un documental sobre el papa Francisco y otro sobre una niña que ilumina su entorno sobresalen entre las novedades de la semana. Además, una sátira uruguaya sobre el canibalismo social y una miniserie sobre uno de los criminales más siniestros de la historia argentina.

Cuatro estrenos entre la emoción, la crueldad y la memoria argentina.

Cuatro producciones renuevan la cartelera argentina. Dos de ellas nos recuerdan lo noble, hermosa y frágil que puede ser el alma humana. Las otras dos, en fin. La principal, realmente emotiva y aleccionadora, es la película documental "Recen por mí", de Facundo Bartucci, que recuerda la vida del Papa Francisco exclusivamente a través de su accionar público, con ese carisma que convocaba multitudes y, particularmente, su forma de señalar los defectos de los políticos y los curas viejos, anquilosados en sus cómodos sillones. Con voz suave y amable, pero con palabras bien claras y precisas, les enumeraba en pleno rostro sus bajezas, entre ellas "la incapacidad de reconocer la propia maldad". Y hay que ver esos rostros duros, hinchados, de figurones fastidiados, tal como la cámara los toma en primer plano, por ejemplo, en dos tedeums en la Catedral Metropolitana y en una reunión de cardenales en el Vaticano.

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La recopilación de noticieros y de registros vaticanos es notable, y casi toda con imágenes de muy buena calidad. El obispo Bergoglio caminando junto a su pueblo, no a la cabeza sino entre medio, por diferentes barrios porteños, reclamando lo debido y aconsejando lo que mejor conviene, los momentos previos a su primera salida al balcón, y luego, ya convertido en Papa Francisco, brindándose entre los inmigrantes de Lampedusa, los cristianos de Palestina, los habitantes de la favela Varginha, los niños de Madagascar que lo recibieron cantando junto al padre Opeka (Pedro Pablo Opeka, uno de esos argentinos que honran al país) o los miles que fueron a vivarlo pese al riesgo de una tormenta tropical en Filipinas. "Dios perdona siempre, los hombres a veces, la naturaleza nunca", recordó entonces. Siempre, miles de personas felices de verlo. Siempre, mensajes de esperanza y fortaleza para la gente buena. Incluso en aquella noche de Pascua, cuando los fieles debieron escucharlo desde lejos, por la peste. Muy buen documental, muy bien hecho y bien recomendable.

El otro que produce admiración y ternura se titula "Indómita luz". Suena irónico, porque su protagonista es una niña ciega. Sin embargo, aunque no pueda ver, ella ilumina todo a su alrededor. Transmite alegría, entusiasmo, es ingeniosa, habla apropiadamente castellano y catalán, va a la escuela como cualquier otro niño, ama las chacareras y los versos, le gusta inventar cuentos que ocurren en algún mundo de fantasía, tiene una vivacidad, unas ganas de aprender que desarman a cualquier quejoso. Viaja por los pueblos del norte argentino con sus padres, que exhiben películas en un cine móvil. Piensa que algún día su abuela puede irse. Sus padres piensan que algún día ellos van a irse. ¿Qué será de su vida? Durante años el tucumano Luis Sampieri, observador excepcional, los ha ido registrando, ha ido viendo cómo logran que la niña se sienta feliz, más allá de su infortunio. Familia asombrosa, uno los acompaña, les desea el bien. "Una historia con final feliz me aguarda", dice ella mientras tanto.

La otra cara Allá por 1729 Jonathan Swift, el mismo de "Los viajes de Gulliver", escribió un texto especulativo de inquietante razonamiento: "Una modesta proposición para evitar que los hijos de los pobres sean una carga para sus padres o su país, y para hacerlos útiles al público", tal su título completo. En sus páginas proponía, en broma, por supuesto, que los pobres vendieran a sus pequeños para ser comidos por los ricos. Calculaba como un frío economista la posible cantidad de compradores de "carne de lactante" como alimento habitual o consumo ocasional "en banquetes familiares, especialmente en bodas y bautismos". Pero su intención real no era propiciar semejante consumo, sino mostrar por el absurdo la agobiante situación de un sector de la población ante la indiferencia del sector que lo explotaba.

Ahora el uruguayo Marichal Urban imagina que la familia de un supuesto empresario se toma en serio una idea como la de Jonathan Swift. Por alguna razón el ganado ha desaparecido de todo el territorio nacional. Tampoco vemos otros animales. Pero ellos Invitan con milanesas. Dicen que todavía tienen vacas. Y contratan para mantenimiento a una mujer embarazada con su esposo y su hermana adolescente. Una ternera, se decía antes como piropo malintencionado. El espectador sospecha lo que puede pasar, pero la cabeza de familia no se conforma con el consumo interno. Su propuesta es extensiva y abarca, por ejemplo, a los presos. Quizá podría empezar por los irredimibles y seguir por los más gorditos, quién sabe. En primera instancia le rechazaron el proyecto, pero él invita a comer al mismísimo presidente. Sabe que puede convencerlo.

Esa es la idea, terrible, de la película como una representación alegórica de la sociedad. Lamentablemente el libreto se queda corto y la historia se hace larga, la expectativa del público puede ir decayendo sin problemas antes que algo concreto suceda. Obra mayormente uruguaya, Maite Lanata y Luciano Cáceres integran la parte argentina y tienen a su cargo una de las escenas más fuertes, ella como una empleada sin posibilidad de defensa y él como abusador que decide comerla, dicho esto en sentido alegórico. Y luego está "Gordon", la miniserie de Netflix sobre Aníbal Gordon, famoso criminal que recorrió con absoluta crueldad casi todo el escalafón delictivo. Hábil para la seducción, el engaño, el golpe certero y el don de mando, fue también alcahuete de la SIDE, lo que le permitía cierta impunidad. Acomodado con el peronismo de derecha, se convirtió en jefezuelo de la Triple A, la Alianza Argentina Anticomunista, organismo parapolicial dedicado a "depurar" opositores. Entre sus muchos "méritos" se lo considera al mando del grupo que secuestró y asesinó de 70 (setenta) balazos al profesor Silvio Frondizi, hermano del ex presidente Arturo Frondizi, por el solo hecho de ser un intelectual socialista. Cuando el peronismo cayó en 1976, la Triple A simplemente se diluyó y muchos de sus miembros pasaron a trabajar para el nuevo gobierno. Gordon, por ejemplo, condujo durante varios años el sitio de tortura y "desaparición" conocido como Automotores Orletti, uno de los peores que se recuerden. Se esfumó con el regreso de la democracia, convertido en "mano de obra desocupada", y reapareció a la vista de todos cuando le falló un secuestro y tuvo que ir preso. Ya para entonces era un tipo grande, con problemas de salud. Murió en la cárcel, al parecer sin cargos de conciencia. Fuera de eso, habría sido un buen padre de familia. Al menos una de sus hijas, al enterarse de la existencia de esta miniserie, acudió a la Justicia reclamando su prohibición. Tanto la Cámara Civil porteña como la Nacional de Apelaciones le hicieron saber que ya no había lugar para censuras previas. El historiador Marcelo Larraquy le dedicó un par de libros con datos impresionantes. Sobre esos trabajos Osorio Vidal y Pablo Trapero armaron un guión de siete capítulos que vienen muy bien para recordar ciertos detalles, ciertas complicidades, que habitualmente no se cuentan. Trapero, que entre muchas otras obras hizo "El Bonaerense", "Carancho" y "El clan", sobre el Clan Puccio, estuvo al frente de la miniserie y dirigió el primero y el último capitulo. Pablo Fendrik, autor, entre otras, de "El asaltante" y "La sangre brota", hizo todos los otros. Son notables el ritmo cada vez más asfixiante de la obra, la ambientación de época, la edición, los despliegues de producción y locaciones, los efectos especiales, cada una de las escenas de acción, muy bien hechas, las escenas de crueldad, el espanto y la ironía, tan argentina. Otro tipo de ironía se advierte en el reparto: el protagonista Rodrigo de la Serna, que acá está impresionante como personaje ganador, cínico y sin escrúpulos, hace diez encarnó al padre Bergoglio joven e idealista en una película italiana, "Chiamatemi Francesco", de Daniele Luchetti. De esa también hay versión en miniserie. "Carne" (Uruguay-Argentina, 2026); Dir.: Tomás Marichal Urban; Int.: Augusto Gordillo, Maite Lanata, Paula Silva, Luciano Cáceres, Minerva Casero. "Gordon" (Argentina, 2026); Dir.: Pablo Trapero y Pablo Fendrik; Int.: Rodrigo de la Serna, Matías Recalt, Camila Peralta, Agustín Pardella, Matías Mayer. "Indómita luz" (Argentina-España, 2026); Dir.: Luis Sampieri; documental. "Recen por mi. La historia de Francisco" (Argentina, 2025); Dir.: Facundo Bartucci; documental.

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