Aseguran que Disney planea un reinicio de "Mi pobre angelito" de la mano de Macaulay Culkin + Agregar ámbito en









Seth Rogen y Evan Goldberg están trabajando en el guion junto con Culkin y la producirán a través de su compañía Point Grey.

"Mi pobre angelito" podría regresar con una secuela de las primeras dos películas.

Disney está desarrollando una secuela de Mi pobre angelito. Seth Rogen y Evan Goldberg están trabajando en el guion junto con el protagonista original, Macaulay Culkin, y la producirán a través de su compañía Point Grey. Los detalles de la trama y el reparto se mantienen en secreto. La noticia fue publicada por el portal Variaty.

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La película original de Mi pobre angelito se estrenó en 1990 y contó con la participación de un joven Culkin de nueve años como Kevin McCallister, el menor de muchos hermanos McCallister, quien desea no tener que volver a ver a su familia después de una noche difícil haciendo las maletas para las vacaciones de Navidad. Kevin ve cumplido su deseo cuando la familia McCallister se olvida de despertarlo de camino al aeropuerto.

Kevin se ve obligado a convertirse en el hombre de la casa y, en el tercer acto, se enfrenta a los ladrones navideños conocidos como los Bandidos Mojados. Joe Pesci y Daniel Stern coprotagonizaron la película como los torpes ladrones. Dirigida por Chris Columbus con guion de John Hughes, el reparto también incluye a Catherine O'Hara, John Heard y Robert Blossom.

Imagen: Disney Las secuelas de Mi pobre angelito En 1992, la secuela, Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, siguió una premisa muy similar, solo que ambientada en la gran ciudad. La tercera película, esencialmente un reinicio de la primera, se estrenó en 1997 con mucha menos acogida. Culkin ya no encajaba en el papel, y Alex D. Linz lo reemplazó. Raja Gosnell asumió la dirección, pero John Hughes continuó escribiendo el guion. Desde entonces, se han estrenado tres películas de "Mi pobre angelito". La cuarta y la quinta fueron para televisión, y la sexta se estrenó en Disney+.

El verano pasado surgieron rumores de que Culkin estaba considerando regresar a la franquicia. Los rumores sobre una secuela de "Solo en casa" se reavivaron recientemente después de que Culkin apareciera en un anuncio navideño de McDonald's interpretando a un Kevin adulto.