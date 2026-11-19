Una transmisión federal y gratuita en defensa de la industria nacional.

Este viernes a las 19 comienza "24 horas por el Cine Argentino", un encuentro que propone una transmisión interrumpida por YouTube y la proyección de películas nacionales en diferentes salas del país con el fin de rendirle homenaje a la industria nacional. "Martín (Hache)" de Adolfo Aristarain, "Juan Moreira" de Leonardo Favio y "Un Oso Rojo" de Adrián Caetano serán algunos de los films que participarán de esta maratón federal y gratuita.

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"Un Oso Rojo" de Adrián Caetano se proyecta en Cineclub Tsai – Espacio Bronzini, Mar del Plata. Esta propuesta tendrá un formato simultáneo donde, por un lado, estará la transmisión vía su canal de YouTube. La misma abordará distintas temáticas del cine argentino y estará dividida en segmentos encabezados por referentes de la industria como Cecilia Roth, Dolores Fonzi, Jazmín Stuart, Mariano Llinás, entre otros.

En paralelo, se proyectarán películas nacionales en distintas salas del país de forma libre y gratuita. Por ejemplo, se podrá ver "Juan Moreira", el clásico de Leonardo Favio en Espacio "El Aula", Chilecito, La Rioja o "La parte del león" de Adolfo Aristarain en El Patio de Soldán, Paternal. Algo para destacar en un contexto donde es baja la exhibición de producciones argentinas.

"'24 horas por el cine nacional' nace inspirado en el streaming del CONICET, que comenzó a mostrar su trabajo, su pasión, su laburo en equipo", explicó la directora Ana García Blaya en diálogo con Ámbito, una de las organizadoras del encuentro. El mismo fue creado por representantes cinematográficos y de la divulgación con el fin de acercarse al público y ponerle cara al cine argentino: "No es ni yo, ni Lucrecia Martel, ni Ricardo Darín, sino que somos todos juntos a lo largo de la historia con todos nuestros relatos".

View this post on Instagram Proyecciones gratuitas, actividades especiales y charlas En la transmisión ininterrumpida habrá entrevistas con directores como Demián Rugna ("Cuando Acecha la Maldad") o Ana Katz ("Sueño Florianópolis"). Además, tendrá lugar conversatorios, donde se tocarán distintas aristas de la industria: desde los jóvenes talentos, las series verticales hasta el género de terror.

"'24 horas por el cine nacional' surge en este momento porque hay un ataque a la cultura, a nuestros relatos, a nuestras regiones, porque no nos estamos cuidando entre nosotros ", sostuvo la directora. Durante esta maratón federal de películas y vivo de charlas, también serán anfitriones de una fiesta en el Club Cultural Quetren con distintos DJs invitados. "Más que una celebración, esto es una excusa para encontrarnos", concluyó García Blaya.

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