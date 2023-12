Marcelo Polino dio nuevos detalles de la salud de Antonio Gasalla

Polino tiene pensado visitar a Gasalla antes de partir rumbo a Mar del Plata donde será parte del espectáculo teatral de Fátima Flórez. El periodista busca ajustar su agenda entre los vivos y las grabaciones del Bailando 2023, donde se desempeña como jurado, y los detalles de su participación en la obra en la Feliz, y el acumulado de festejos propios de esta época, que incluyeron los cumpleaños de Matilda, la hija de Luli Salazar, y de Flavio Mendoza. “Ese embudo de fin de año es mortal”, resumió Polino, que sin embargo dejó en claro sus intenciones. “Mi idea antes es visitarlo antes de irme a Mar de Plata, me juntaré con el hermano y con la cuñada. No me quiero ir sin verlo ni darle un beso”, cerró.