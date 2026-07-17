Condenaron al exgimnasta olímpico Federico Molinari por grooming contra una alumna adolescente

La Justicia le impuso una pena de un año y ocho meses de prisión condicional. La víctima tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos y asistía a uno de sus gimnasios en Don Torcuato.

Molinari fue medallista de bronce en los últimos Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El exgimnasta olímpico Federico Molinari fue condenado a un año y ocho meses de prisión condicional por el delito de grooming contra una adolescente que era alumna de uno de sus gimnasios, ubicado en la localidad bonaerense de Don Torcuato.

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El fallo fue dictado por Mariela Quintana , titular del Juzgado Correccional N° 3 de San Isidro. Además de la pena, la magistrada le prohibió acercarse a la víctima, le ordenó realizar un tratamiento psicológico y dispuso que permanezca durante dos años bajo la supervisión del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires.

La denuncia había sido presentada en 2023 por la madre de la adolescente, quien tenía 15 años al momento de los hechos , ocurridos en 2020. La joven entrenaba en uno de los establecimientos administrados por Molinari y su pareja en la zona norte del conurbano bonaerense.

La investigación determinó que el deportista le había enviado mensajes sugestivos a través de redes sociales. En algunas de las conversaciones le pedía que activara el “modo efímero” de Instagram , una función que elimina automáticamente los textos enviados.

Entre los mensajes incorporados al expediente aparecen frases como: “Cómo agitaste al público, te llevaste todas las miradas, incluso la mía” y “¿Querés que te cuide un día de estos? Creo que me animo”.

Federico Molinari fue el primer gimnasta argentino en disputar una final olímpica en anillas.

La adolescente abandonó la actividad deportiva en 2021. Tiempo después, durante un tratamiento psicológico, contó las razones por las cuales había dejado de entrenar y su madre decidió presentar la denuncia. Las capturas de las conversaciones mantenidas con Molinari se convirtieron en una de las principales pruebas de la causa.

La investigación estuvo encabezada por el fiscal Gonzalo Acosta, de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas del Departamento Judicial de San Isidro, quien solicitó que el caso fuera elevado a juicio oral.

La trayectoria deportiva de Federico Molinari

Molinari, de 41 años, fue el primer gimnasta argentino en alcanzar una final olímpica en anillas. Consiguió ese logro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde finalizó en el octavo puesto.

También obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.