Carín León vuelve a Argentina con un show en el Movistar Arena: cuándo salen las entradas y dónde comprarlas

El ícono del regional mexicano regresa a Buenos Aires con un espectáculo imperdible en el Movistar Arena. Conocé los detalles.

Carín León vuelve a Argentina con un show en el Movistar Arena.

Carín León regresa a Buenos Aires para ofrecer un show que unirá la esencia de México con la emoción argentina. El artista presentará sus grandes éxitos en el Movistar Arena con banda completa y una propuesta estética que combina lo tradicional con un estilo urbano-cowboy contemporáneo. Su visita marcará un reencuentro intenso, emotivo y cargado de identidad.

Cuándo salen a la venta las entradas y dónde comprarlas El concierto será el 7 de agosto en el Movistar Arena. La preventa estará disponible el 3 de diciembre a las 16, mientras que la venta general comenzará el 4 de diciembre a las 16.

Los tickets podrán adquirirse únicamente a través de la web oficial del Movistar Arena.

anuncio (1) El artista vuelve al país luego de su presentación en el 2024. LEB Entertainment Un espectáculo que une dos culturas Luego de su primera visita en 2024, el artista vuelve para reforzar el lazo emocional entre México y Argentina. Su equipo resume esa conexión con una frase que define el espíritu del show: "donde duele México, late Argentina". La presentación será una oportunidad para que los fans del tres veces ganador del Latin GRAMMY vivan un momento clave en una etapa histórica de su carrera.

Carín León atraviesa un presente de impacto mundial. Está próximo a convertirse en el primer artista latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas, con una temporada que agotó múltiples funciones. Su llegada al Movistar Arena confirma su crecimiento y la fuerza con la que sigue llevando la música mexicana a nuevas audiencias. Para sus seguidores, será una noche imperdible.

