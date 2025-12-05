Molotov celebró sus 30 años con un show demoledor en el Movistar Arena Por Matias Reynoso + Seguir en









La banda mexicana festejó sus tres décadas en Buenos Aires en el marco de su gira TXXXR 30 ANIVERSARIO.

Molotov hizo delirar a sus fans locales con un show para el recuerdo. @irishsuarez

La banda mexicana Molotov hizo temblar el Movistar Arena anoche con un show cargado de calor, potencia e historia viva del rock en español.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el marco de su gira mundial “TXXXR 30 ANIVERSARIO”, el grupo repasó tres décadas de carrera con una entrega escénica arrolladora, una puesta de luces acorde a la ocasión, un público extasiado y un repertorio que combinó lo que mejor los representa: sátira, denuncia, humor y descontrol en partes iguales.

Cómo fue el show de Molotov en el Movistar Arena Poco después de las 21 horas, el recital comenzó con “Amateur (Rock Me Amadeus)” un clásico infalible para sentar bases firmes para la noche desde el primer segundo. Le siguieron temas como “Chinga Tu Madre”, del primer álbum de la banda, (Dónde Jugarán Las Niñas - 1997); “Pendejo”, de su último trabajo de estudio (Sólo D’Lira - 2023) y “Changuich a la chichona” (Dance and dense denso - 2023); que marcaron el tono provocador que es el sello de Molotov y se conserva intacto a través de su discografía y los años.

No faltaron los hits más filosos de los primeros discos, como “Chinga Tu Madre”, “Parásito”, “Rastaman-dita” y “Que no te haga bobo Jacobo”, que despertaron pogos espontáneos en distintas zonas del arena. Esas canciones, nacidas en los turbulentos años ‘90, resonaron como los himnos atemporales que son.

Molotov x @irishsuarez - 012 @irishsuarez La banda —compuesta por Micky Huidobro, Randy Ebright y Paco Ayala— se mostró afilada, dinámica y con una química inobjetable. Jay de la Cueva, quien volvió a Molotov para esta gira aniversario y en reemplazo del historico Tito Fuentes, aportó una dosis extra de carisma y soltura, bromeando con el público y rotando instrumentos junto al resto de los músicos. Además Pato Machete, integrante de la banda Control Machete también fue parte del grupo aportando su voz durante todo el show.

El corazón del show llegó con canciones como “Frijolero” y “Gimme tha Power”, coreadas a todo pulmón por los fans. Canciones con una crítica social que lamentablente siguen igual de vigentes que cómo cuándo fueron publicadas. En el tramo final, la banda mostró su versatilidad con “Marciano I y II”, el doblete de versiones (cumbia y punk) del clásico de Misfits, y con joyas como “Dance and Dense Denso”, y “Quitate que ma’strubas (perra arrabalera)”. Molotov x @irishsuarez - 035 @irishsuarez Para la parte final del show, el público vibró con versiones demoledoras de “Demolición” (de Los Saicos)” y “Rap, Soda y Bohemia” (su ya clásico guiño a Queen). El cierre fue con una descarga emocional que incluyó “Más vale cholo”, “Mátate Teté”, “Puto” y una despedida cargada de historia con “¿Comprendes Mendes?”, como homenaje a Control Machete. Molotov no sólo festejó 30 años de trayectoria, reafirmó su lugar como referentes del rock latino. Entre banderas, saltos, aplausos y pogo, los fans celebraron esta fecha tan especial en un show que trascendió lo musical para convertirse en un espacio de alegria y resistencia.

Temas Show