Shakira regresó a Buenos Aires y saldó cuentas pendientes en un show repleto de guiños al público argentino

La reina del pop latino presentó “Las mujeres ya no lloran world tour”, en la primera de sus tres noches sold out en el estadio Vélez. En un cruce de generaciones, Shakira repasó en el repertorio sus más de tres décadas de trayectoria.

La artista colombiana realizó un setlist de más de 30 canciones y un homenaje a Gustavo Cerati.

Buenos Aires se convirtió en testigo del regreso de una de las estrellas latinas más destacadas e influyentes de la historia reciente. Fusión de pop con sonidos árabes , su característico baile de odalisca y una voz con su insignia de yodeling (una técnica de canto que consiste en alternar rápidamente entre registros graves y agudos, generando efecto de “brinco” vocal). El primer pensamiento es Shakira .

La artista colombiana regresó a nuestro país este lunes, tras su último paso en 2018, para brindar en total cinco arrolladores shows en Argentina y presentar “ Las mujeres ya no lloran world tour ” en el estadio de Vélez. Un setlist de más de 30 canciones , el cruce generacional de sus tres décadas de trayectoria musical, el homenaje a Gustavo Cerati , la presencia de músicos del Teatro Colón y memorables himnos pop. La industria musical evoluciona y Shakira sabe adaptarse a las nuevas reglas del juego.

Desde el primer minuto Shakira supo cómo romper lo establecido. El reloj marcó las 9:30 y la artista ingresó caminando desde la parte trasera del campo, con una fila de personas bailando y escoltándola en la famosa " caminata de loba ". “ La Fuerte ” y “ Girl Like Me ” dieron la bienvenida a un Estadio sold out con más de 49 mil personas.

La extensa trayectoria de Shakira se traduce en su público, desde chicas menores de edad y adolescentes, hasta mujeres que crecieron a la par de la artista. La presencia de sus históricos hits revolucionó a todos quienes soñaron con escuchar estos himnos en vivo: el disco Antología (1995) se iluminó con la presencia de “ Estoy Aquí ”, “ Antología ” y “ Pies Descalzos, Sueños Blancos ”.

Shakira desde los 90 dominó y supo cómo manejarse en la industria musical, adaptándose y evolucionando al ritmo que el sector exige. El escenario se completó con una gran pasarela y pantallas de punta a punta que proyectaban imágenes animadas para potenciar el relato de la historia. Desde un comienzo con una estética moderna y un mundo robótico , hasta un mundo natural y sensible, el show alternó entre baladas, clásicos del pop con sonidos árabes y reggaeton.

Shakira (2) Shakira demostró por qué continúa siendo una de las artistas latinas más influyentes en la industria musical. @simon_canedo

El homenaje a Cerati y la presencia del Teatro Colón

El show tuvo varios cortes, siempre dinámicos y con estímulos, en los que Shakira realizó cambios de vestuario -más de 10 en el transcurso del concierto- y en los que aprovechó a expresar palabras de empoderamiento femenino y de aprecio al público. “Lo que yo siento con Argentina es una historia de amor”, expresó la cantante y garantizó continuar ganándose el corazón de sus seguidores.

Tras una poderosa y festiva seguidilla con “Chantaje”, “Monotonía” y “Hips Don't Lie”, llegó uno de los momentos más especiales de la noche. Durante “Día Especial”, se proyectó en imágenes en las pantallas a Gustavo Cerati, donde cantaron e interpretaron en conjunto el tema. Cerca del fin, instrumentistas de la Orquesta del Teatro Colón se unieron al escenario para “La Pared”.

Bajo la consigna de “lo prometido es deuda”, la colombiana saldó las cuentas con el público argentino al interpretar en un íntimo momento “Día De Enero”. Luego de dos horas de mucha música y los icónicos bailes y movimientos de caderas, Shakira cerró la noche con una triada explosiva: “Waka Waka”, “Loba” y “Bzrp Music Sessions”.

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Shakira tenía razón. Su tour apunta a ser la gira latina más taquillera que una mujer haya realizado y la segunda gira latina más taquillera en general, según Billboard Boxscore. La cantante continúa su paso nacional con dos fechas más en Vélez, este martes 9 y jueves 11, y con dos fechas en Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes el próximo 14 y 15.

Shakira en Argentina

Tour: “Las mujeres ya no lloran world tour”.

Duración: 2 horas.

Producción: Fenix Entertainment.

Locación: estadio Vélez, CABA.

Setlist: