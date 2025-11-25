La nueva canción de María Becerra que tiene un increíble parecido con "El gato volador"

El disco de la argentina reúne 17 sencillos guiados por cuatro alter egos y colaboraciones con Tini, Karina "La Princesita", El Alfa y Paulo Londra.

El tema generó debate en redes por la similitud de su estribillo con "El gato volador" de Cracker Jack y El Chombo, un clásico de los 2000.

María Becerra atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y lo deja en claro con el lanzamiento de "Quimera" , su nuevo disco. Con 17 canciones y una narrativa guiada por distintos alter egos , la cantante argentina armó un universo propio donde mezcla pop, R&B, cumbia, dembow y hasta salsa, sin perder la identidad que la convirtió en una las artistas latinas más exitosas.

Y, en medio del lanzamiento, "Hace calor" , su sencillo con El Alfa, se volvió tendencia por un inesperado parecido con "El gato volador" , el clásico de reggaeton de Cracker Jack y El Chombo que marcó a toda una generación.

El nuevo disco de María Becerra está construido alrededor de cuatro alter egos que representan distintos matices de su vida emocional y artística. Cada una de estas figuras ocupa un tramo del álbum: Shanina encarna la intensidad y la dualidad; Jojo aporta la sensualidad y el brillo; Maite trae la vulnerabilidad y las heridas abiertas; y Gladys representa sus raíces.

Ese enfoque le permitió moverse con libertad entre distintos géneros sin perder coherencia. Además, la producción de XROSS , el mismo detrás de “Te Cura” (su colaboración para "Fast & Furious X") funciona como un hilo conductor que ordena las diferentes etapas.

Además, tiene de invitados a Paulo Londra, Tini , Karina “La Princesita”, Taichu, Jay Wheeler y El Alfa. La mayoría de las letras, por su parte, se mueven alrededor de vínculos que se rompen, deseos que no se concretan, duelos y segundas oportunidades.

Y, en el tramo final, aparece un giro más luminoso con la canción “Mi amor”, la colaboración con J Rei que cierra el álbum con un mensaje de lleno de amor. “Tocamos el cielo, caímos al suelo y nos levantamos juntos”, dice una de las estrofas.

"Hace calor", la canción de María Becerra que suena parecida a "El gato volador"

Dentro de la lista de temas, “Hace calor” se posicionó como una de las favoritas. Es una canción explosiva, pegadiza y claramente influenciada por la época dorada del reggaeton con beats sencillos, líneas repetidas y un estribillo ideal para encender la pista.

Sin embargo, a poco de su estreno, muchos fans empezaron a señalar algo que terminó volviéndose viral: su parecido con el tema “El gato volador” de Cracker Jack y El Chombo.

Embed - El Gato Volador - Cracker Jack (Official Video) El Chombo

En TikTok, X e Instagram distintos usuarios subieron audios comparándolos y videos superponiendo ambas melodías. Muchos comentarios destacan que la estructura del coro evoca el recuerdo del hit.

A pesar de la cantidad de reacciones, María Becerra no hizo declaraciones ni abordó públicamente este debate. Su equipo tampoco explicó si se trata de una referencia, un homenaje a los 2000 o simplemente una coincidencia.