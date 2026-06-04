La segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web se realizará hoy jueves (4 de junio) en el Goldencenter de Parque Norte, se premiará al periodismo digital argentino correspondiente a 2025.
Martín Fierro de Portales Web: horario, dónde verlos y todos los nominados
Se distinguen rubros que incluyen sitios de noticias, columnistas, documentales y avisos publicitarios para plataformas online.
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La gala, que será transmitida por Infobae, comenzará a las 21:00 con la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón. La cobertura previa incluirá una alfombra roja encabezada por Paula Varela y Guido Záffora.
Según informó la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), habrá 33 categorías y los ganadores se definirán por votación de sus miembros. Se distinguen rubros que incluyen sitios de noticias, columnistas, documentales y avisos publicitarios para plataformas online.
Todos los nominados a los Martín Fierro de Portales Web
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