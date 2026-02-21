Marvel reveló la primera sinopsis de "Spider-Man: Brand New Day" + Seguir en









La nueva película del hombre araña se estrenará en 2026. La trama continuará la historia de Peter Parker tras los eventos de "No Way Home".

La trama se desarrollará después de los eventos de "Spider-Man: No Way Home" (2021).

Marvel Studios difundió este sábado la primera sinopsis oficial de "Spider-Man: Brand New Day", la próxima película del personaje que se estrenará el 26 de junio de 2026. El filme está dirigido por Jon Watts, quien también estuvo a cargo de las tres entregas anteriores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La trama se desarrollará después de los eventos de "Spider-Man: No Way Home" (2021), donde el multiverso se abrió y los villanos de universos alternativos aparecieron en el mundo de Peter Parker. La sinopsis indica que Parker enfrentará nuevos desafíos en su vida personal y como superhéroe, mientras intenta adaptarse a las consecuencias de sus decisiones previas.

La sinopsis oficial fue difundida a partir de la descripción de su libro de arte publicada por Penguin Random House. Allí confirmó un salto temporal de cuatro años respecto a Spider-Man: No Way Home. Spider-Man actúa desde el anonimato y atraviesa su mejor momento físico y emocional.

Peter Park ya no existe, pero una inusual ola de crímenes altera la aparente estabilidad de Spiderman que lo conduce hacia una trama más compleja de lo imaginado.

Tom Holland retomará su papel como Peter Parker/Spider-Man, acompañado por Zendaya como MJ y Jacob Batalon como Ned Leeds. El elenco también incluirá nuevos personajes, aunque Marvel no ha confirmado sus identidades.

La producción de la película comenzó en 2025, con locaciones en Nueva York y Atlanta. "Spider-Man: Brand New Day" formará parte de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El estreno está programado para cines de todo el mundo en formato estándar, IMAX y 3D. Marvel no ha anunciado aún si habrá contenido adicional vinculado a la película, como series o cortos. Sam Raimi abrió la puerta a una posible cuarta película de Spider-Man con Tobey Maguire: "El día podría llegar" Luego del estreno de Send Help, Sam Raimi volvió a hablar sobre uno de los proyectos más emblemáticos de su carrera: la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire. El épico regreso del actor en Spider-Man: No Way Home (2021) reactivó el interés de los fanáticos, que desde entonces especulan con la posibilidad de una nueva película del superhéroe. Durante una entrevista reciente, Raimi recordó el impacto que tuvo la trilogía del arácnido y expresó su intención de regresar a ese universo. "La gente amó a Tobey en el papel de Peter Parker", señaló el director, convencido de que "los chicos querrían volver a verlo". Sin embargo, reconoció que el enfoque actual de Marvel, centrado en un Spider-Man que forma parte de los Vengadores, dificulta la realización de una nueva película independiente bajo su dirección. “No creo que tenga sentido ahora interrumpir el camino exitoso que están siguiendo solo para que yo pueda hacer otra película de Spider-Man, pero me encantaría. El día podría llegar y me encantaría hacerlo”, dijo.

Temas Marvel