"The Batman 2": la película protagonizada por Robert Pattinson confirma su fecha de inicio de rodaje + Seguir en









La película dirigida por Matt Reeves tiene previsto su estreno en octubre de 2027. Sebastian Stan y Scarlett Johansson son algunos de los nombres que se unen al elenco.

La cinta dirigida por Reeves fue un gran éxito de taquilla.

Después del éxito crítico y comercial de The Batman en marzo de 2022 , se anunció por primera vez una secuela al mes siguiente, aunque el rodaje enfrentó varios retrasos mientras el escritor y director Matt Reeves refinaba cuidadosamente el guion, que finalmente se terminó en junio de 2025, con su estreno previsto para octubre de 2027.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según un nuevo informe de Variety sobre la venta de Warner Bros. Discovery a Netflix frente a Paramount, se espera que The Batman Parte II comience a rodarse a finales de mayo. Además, Superman: Man of Tomorrow (secuela de Superman de 2025) comenzará a rodarse en unas semanas, con estreno previsto para el 9 de julio de 2027.

Según el informe, las posiciones de James Gunn y Peter Safran como codirectores de DC Studios parecen ser estables en medio de la venta y ambas secuelas comenzarán a filmarse pronto, ya que reemplazarlos en esta etapa probablemente causaría una interrupción significativa.

Qué se sabe sobre la parte dos de The Batman Dirigida una vez más por Matt Reeves, quien coescribió el guión con Mattson Tomlin, se espera que The Batman Parte II se centre más en el alter ego de Bruce Wayne, más que las películas pasadas de Batman, mientras aborda una nueva investigación que descubre una corrupción más profunda y un creciente malestar en Ciudad Gótica después de los eventos de la serie El Pingüino.

Además de Robert Pattinson como Bruce Wayne, el reparto de The Batman Parte II también incluye, según se informa, el regreso de Jeffrey Wright como Jim Gordon, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como el Pingüino y Barry Keoghan como el Joker. Entre las nuevas incorporaciones, se informa que Sebastian Stan como Harvey Dent y Scarlett Johansson en un papel aún no revelado.

Temas Batman

Películas