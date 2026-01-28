"¡Ayuda!" ("Send Help") llega a los cines: lo nuevo de Sam Raimi se luce de la mano de Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Este original thriller psicológico con humor negro producido por 20th Century Studios estrena solo en cines el 29 de enero de 2026.

Sam Raimi está de regreso con lo mejor de su repertorio en ¡Ayuda! (Send Help) , su primera película como director tras su paso por Marvel en Doctor Strange in the Multiverse of Madness de 2022.

Lo de Raimi no es solo su nueva película; es su regreso oficial al cine de género desde Drag Me to Hell (2009). Para los seguidores del director, esta cinta representa el cierre de un largo paréntesis y el reencuentro con un autor que no teme mancharse las manos de barro y sangre.

Desde que irrumpió en 1981 con The Evil Dead , Raimi demostró que no se necesita un presupuesto millonario para aterrorizar, sino una cámara con personalidad propia. Durante décadas, su trayectoria ha sido un péndulo fascinante: desde la reinvención del cine de superhéroes con la trilogía original de Spider-Man hasta thrillers gélidos y contenidos como A Simple Plan .

Sin embargo, el "Raimi esencial" es aquel que disfruta poniendo a sus personajes en situaciones imposibles y observando cómo se desmoronan bajo una presión surrealista. En ¡Ayuda!, esa "marca de autor" —el uso de primeros planos extremos que rozan lo caricaturesco, el "shaky cam" que parece perseguir a los protagonistas como un depredador invisible y ese humor negro que bordea lo macabro — se siente más afilada que nunca.

La sinopsis oficial indica que: "¡Ayuda! ve a Linda Liddle y a su jefe Bradley Preston quedar varados en una isla desierta tras ser los únicos sobrevivientes de un accidente aéreo. En la isla deben superar viejos resentimientos y trabajar juntos para sobrevivir, pero, sobre todo, se trata de una inquietante batalla de voluntades e ingenio para salir con vida".

SH-05821_R (1) La isla y su paisaje cobran gran protagonismo en ¡Ayuda!.

Raimi procesa la crudeza de Náufrago con la sátira social vista en El Triángulo de la Tristeza, pasa de la dinámica de los protagonistas de Misery al de La Guerra de los Roses, todo para crear algo nuevo. Construye sobre una base conceptual cinematográfica reconocible, pero logra que se sienta fresca y entretenida.

Rachel McAdams y Dylan O’Brien, el duelo actoral que eleva la película

Llevar el peso de una película con un elenco tan reducido no es una tarea facíl. Acá, Rachel McAdams y Dylan O’Brien no solo sostienen la estructura, sino que la elevan a niveles de intensidad insospechados.

McAdams, cuya versatilidad puede haber sido alguna vez subestimada por su icónico paso por la comedia y el drama romántico, entrega una interpretación física y psicológica demoledora. Su personaje transita desde el padecimiento por la burla y falta de reconocimiento a una intensidad animal que hiela la sangre. Por su parte, O’Brien demuestra una vez más su madurez actoral, queda claro que ya no es el joven héroe de sagas juveniles. Por otro lado, la química entre ambos es tanto tóxica como fascinante.

Con pocos personajes, una localización hostil y una cámara que se mueve con la libertad de quien no tiene que responder a un comité de estudio Sam Raimi logra volver a las bases de su cine. Es una película cruel, divertida de ratos en una forma retorcida, y profundamente humana en su retrato de nuestras sombras.

¡Ayuda! (Send Help) de 20th Century Studios llega a los cines este jueves 29 de enero. Dirige Sam Raimi. Elenco: Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Dennis Haysbert, Xavier Samuel y Edyll Ismail. La película está producida por Raimi y Zainab Azizi, JJ Hook es el productor ejecutivo y el guion es de Damian Shannon & Mark Swift, con música original de Danny Elfman.