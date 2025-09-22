La impactante caída de Tom Holland mientras rodaba Spider Man: qué se sabe hasta el momento de su internación







Tom Holland sufrió una grave caída mientras rodaba una escena de riesgo en Reino Unido para su próxima película "Spider-Man: Brand New Day".

Tom Holland sufrió un accidente durante el rodaje de la próxima entrega de Spider Man. ¿Qué le pasó?

Tom Holland, el actor brtiánico reconocido mundialmente por su interpretación de Peter Parker en Spider Man, fue hospitalizado debido a un accidente que sufrió durante el rodaje de Spider Man: Brand New Day. El actor recibió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una conmoción cerebral que obligó no solo a suspender el rodaje, sino además, a ser trasladado de urgencia a un centro asistencial. Y es que, Holland no usa actores de riesgo para sus escenas.

El accidente ocurrió en los estudios de Leavesden, ubicados en Reino Unido. El elenco y el equipo se encontraban trabajando en escenas que serían clave para la producción del nuevo film que tiene fecha de estreno pautada en 2026. La noticia conmocionó a los fanáticos de Marvel, ya que Holland es sin dudas uno de los actores que más quiere la comunidad del universo cinematográfico.

Tom Holland rodaba escenas de riesgo de la próxima Spider Man Tom-Holland.jpg

Según se conoció, el accidente se produjo cuando se grababa una secuencia de alto impacto físico. en el marco de la próxima película de Spider-Man. Holland perdió el equilibrió y tuvo un duro golpe en la cabeza que le produjo una conmoción cerebral.

Las autoridades lo trasladaron de manera urgente al hospital y allí permaneció en observación antes de que le dieran el alta. Aunque se está recuperando de manera favorable, el entorno de Holland confirmó que él seguirá con el protocolo de reposo y el control médico necesario para poder volver a las grabaciones sin complicaciones. A su vez, Sony Pictures y Marvel están evaluando la reprogramación del rodaje para no retrasarse aún más en la película que está previsto su lanzamiento en el 2026.

Tom Holland y Zendaya, 1.jpg La cuarta película del hombre araña, que se llamará Spider Man: Brand New Day, se estrenará el 31 de julio del 2026 y tendrá también la participación de Zendaya, Jacob Batalon y otros nombres reconocidos mundialmente que generan grandes expectativas en los fanáticos. El imprevisto que sufrió Holland no pone en duda que el actor continúe en la película, pero obligó a la producción a rever el calendario y ajustar las fechas para no tener más atrasos.

Temas Marvel

Películas