Marvel reveló las series que estrenará en 2025 y mostró los primeros adelantos de "Wonder Man", "Ironheart" y más

Daredevil: Born Again y las series animadas Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Eyes of Wakanda y Marvel Zombies son parte del calendario.

Marvel Studios presentó oficialmente su lista completa de series en Disney+ para 2025 en un nuevo avance lanzado el miércoles, que incluye los primeros adelantos de las series de acción real Daredevil: Born Again, Ironheart y Wonder Man, y las series animadas Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Eyes of Wakanda y Marvel Zombies.