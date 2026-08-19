La impresionante cifra que ganará Tom Holland tras el éxito en cines de "Spider-Man: Brand New Day" + Agregar ámbito en









"Brand New Day" ya es la película más taquillera del año, con una recaudación internacional de más de u$s2.000 millones.

Tom Holland protagoniza la nueva película de Sony y Marvel. Instagram Tom Holland

Spider-Man: Brand New Day es un rotundo éxito en taquilla para Sony y Marvel, el filme ya recaudó más de u$s2.024 millones.

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Según nuevos informes, Tom Holland podría ganar más de u$s100 millones tras protagonizar la nueva película del héroe arácnido. Esto se debe al salario base del actor y bonificaciones por los resultados obtenidos. Según el portal The Wrap, Holland había conseguido un salario base de u$s20 millones, el doble de lo que cobraba por "No Way Home".

Según el informe, a medida que "Brand New Day" supera los u$s2.000 millones en taquilla a nivel mundial, la remuneración de Holland por concepto de bonificaciones posteriores podría añadir unos u$s80 millones más a sus ganancias totales por esta película.

El éxito de Spider-Man: Brand New Day en cines "Brand New Day" estableció un nuevo récord para el mejor fin de semana de estreno de una película en la taquilla de EEUU, con la asombrosa cifra de u$s360 millones en ventas de entradas. En comparación**, Avengers: Endgame**, una de las películas de Marvel más esperadas de todos los tiempos, recaudó u$s357 millones en la taquilla estadounidense durante su fin de semana de estreno, sin ajustar por inflación.

En su primer fin de semana en cines, el filme recaudó u$s932 millones a nivel mundial. Para el 4 de agosto, tan solo seis días después de su estreno, superó la marca de los mil millones de dólares, convirtiéndose en la segunda película que más rápido alcanzó este hito (Avengers: Endgame sigue siendo la primera, ya que recaudó u$s1.200 millones a nivel mundial en su fin de semana de estreno).

Según Box Office Mojo, "Brand New Day" es ahora la película más taquillera del año, con una recaudación internacional de más de u$s2.000 millones. La película, que se estrenó el 31 de julio, lleva apenas tres semanas en cartelera.

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