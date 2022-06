Chris Evans eligió entre volver a ser el Capitán América o Johnny Storm de Los 4 Fantásticos

Marvel se encuentra actualmente en desarrollo en un reinicio de los Cuatro Fantásticos. El director de Spider-Man: No Way Home, Jon Watts, fue originalmente anunciado como el director de la película, pero recientemente abandonó el proyecto. John Krasinski debutó en el UCM como el líder de los Cuatro Fantásticos, Reed Richards/Mister Fantastic, en un cameo sorpresa en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, aunque Marvel no ha confirmado que Krasinski continuará con el papel en su próxima película independiente de "Los Cuatro Fantásticos", desde hace tiempo es uno de los favoritos del público para dicho rol.

“Mira, me encantaría”, agregó Evans sobre volver a interpretar a Johnny Storm. "Me encantaría. En realidad, eso sería más fácil de vender para mí que volver como Cap. ¿Tú sabes lo que quiero decir? Cap es tan precioso para mí. Y sabes, casi no quiero interrumpir la hermosa experiencia que fue. Pero Johnny Storm, siento que realmente no tuvo su día. Eso fue antes de que Marvel realmente encontrara su lugar. Entonces, me encantó ese papel y, ya sabes, ¿Quién sabe?