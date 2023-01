Dave Bautista dice que dejar Marvel es "un alivio"

Bautista dijo que sus otros proyectos cinematográficos para 2023 son un paso en la dirección correcta cuando se trata de dar forma a su carrera como actor posterior a Marvel. Dijo sobre el nuevo thriller de M. Night Shyamalan que protagonizará: “Es, con mucho, lo más que he hablado en una película. Sólo enormes páginas de monólogos. Estábamos rodando en película, que es muy cara. Y filmamos con una sola cámara, así que no tienes el lujo de editar. Es tu única oportunidad: necesitas una toma perfecta. Es mucha presión. Quiero recordar mi diálogo, pero no a costa de perder la emoción de la escena”.

“Dune: Parte 2” marcará la tercera película de Bautista con Denis Villeneuve después de “Blade Runner 2049” y “Dune”. Le dijo a GQ: “Si pudiera ser el número uno [en la hoja de llamadas] con Denis, lo haría gratis. Creo que así es como pude descubrir lo bueno que podía ser. Él saca lo mejor de mí. Él me ve bajo una luz diferente, ve al artista que quiero ser. Esa podría ser la forma en que resuelvo el rompecabezas.

“Honestamente, me importa un carajo [ser una estrella de cine]”, agregó Bautista más tarde en la entrevista. “No vivo una gran vida glamorosa. Vivo aquí en Tampa. No me importa el centro de atención, no me importa la fama. Solo quiero ser un mejor actor. Quiero el respeto de mis compañeros. No necesito elogios, realmente no, hombre. Se trata de la experiencia, de saber que logré algo”.

Bautista agregó que si Marvel hubiera explorado al personaje más a fondo, “me habría dado la oportunidad de mostrar diferentes lados de Drax, emocionalmente. Y físicamente también”.

“Knock at the Cabin” de Shyamalan se estrena en los cines el 2 de febrero, seguida de “Guardians Vol. 3” el 4 de mayo y “Dune: Parte Dos” el 2 de noviembre.