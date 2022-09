Marvel: esperada película se queda sin director a poco de iniciar su rodaje

Aunque ya no estará al frente de Blade, fuentes cercanas a la situación afirman que Tariq seguirá vinculado al proyecto como productor ejecutivo.

El cineasta fue confirmado por primera vez como director en 2021. Anteriormente había dirigido el drama de rap de 2020 Mogul Mowgli, protagonizado por Riz Ahmed.

“Ha sido un honor trabajar con la maravillosa gente de Marvel. Pudimos armar un elenco y un equipo asesinos. Ansioso por ver a dónde lleva la película el próximo director”, dijo Tariq en un comunicado, confirmando su salida como director.

No está claro cómo la partida de Tariq podría afectar la línea de tiempo de producción de Blade, que se estrenará el 3 de noviembre de 2023. Teniendo en cuenta la cronología cuidadosamente planificada del Universo Cinematográfico de Marvel, que ve eventos en varias películas y series de televisión que impactan en el historias de las entradas posteriores, un retraso sustancial para Blade podría remodelar la enorme lista de contenido de Marvel Studios de maneras imprevistas.

Tariq no es el primer director en salir de una película de Marvel Studios que ya ha completado una línea de tiempo de preproducción sustancial. El director de Doctor Strange, Scott Derrickson, renunció a la dirección de su secuela, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cuatro meses antes de la filmación. Sam Raimi luego se hizo cargo del proyecto.

Además, Jon Watts, quien dirigió las tres entradas de Spider-Man del MCU en Sony, salió como director del próximo reinicio de Los 4 Fantásticos de Disney hace unos meses, aunque ese proyecto tiene una fecha de lanzamiento mucho más futura del 8 de noviembre. 2024.

Blade ha estado en el horizonte desde hace algún tiempo. El proyecto se anunció por primera vez en la Comic-Con de San Diego en 2019, con Ali haciendo una aparición sorpresa al final de la presentación del Hall H de Marvel Studios. La llegada fue recibida con una respuesta estruendosa de los fanáticos, tanto en persona como en línea.

Desde entonces, Ali hizo su debut en MCU en el papel, más o menos. La voz del actor se puede escuchar en una escena posterior a los créditos de Eternals de 2021, que presenta al cazavampiros hablando con el personaje de Kit Harington, Dane Whitman.