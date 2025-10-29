MasterChef Celebrity ya tiene a su segundo participante eliminado: quién dejó el reality

Con la conducción de Wanda Nara y los famosos cocineros como jurados, el reality llegó para reemplazar a La Voz Argentina.

MasterChef Celebrity , el reality de cocina de Telefe , tuvo martes la segunda gala de eliminación de la edición, en donde uno de los participantes que se perfilaba como de los más queridos por el público, tuvo que dejar el programa.

Con la conducción de Wanda Nara y los famosos cocineros como jurados, el reality llegó para reemplazar a La Voz Argentina , y lo viene haciendo con buena audiencia.

El lunes tuvo el programa que había sido suspendido y en el que se salvó Emilia Attias , y este martes regresó, en su horario habitual de las 22 horas, con la segunda gala de eliminación de la edición.

Los nominados eran Sofía “La Reini” Gonet, La Joaqui, Sofía Martínez, Emilia Attias, Cachete Sierra, Esteban Mirol, Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez, Claudio “El Turco” Husaín y Maxi López .

La definición, por decisión del jurado, se dio entre Miguel Ángel Rodríguez y Esteban Mirol , y finalmente el periodista fue el eliminado, el primero en salir había sido Roña Castro.

Wanda Nara y un picante cruce con Maxi López

Antes de conocerse la decisión del jurado, Wanda Nara volvió a protagonizar un divertido momento con su ex pareja Maxi López, demostrando la buena relación que tiene con el padre de sus hijos.

La primera intervención entre ellos se dio en el mercado, cuando la conductora intentó ayudar a López mostrándole donde está la cebolla de verdeo. Minutos más tardes, se dio cuenta de que lo que agarró era puerro.

Martitegui le preguntó por su elección de vegetal, a lo que él se defendió: “Fue Wanda que me dijo que era cebolla de verdeo”.

“Pero, ¿vos todavía le crees a Wanda?“, le retrucó el chef.

“Eso venía pensando cuando volvía del supermercado, ¿yo todavía le creo a Wanda?“, contestó con humor.

Otro de los momentos divertidos de la noche se dio cuando Wanda visitó la estación del futbolista y se quedó asombrada al verlo en acción: “Yo no entiendo por qué te dejé, mirá lo bien que cocinas”.

“Era la motivación justa”, respondió López sin quedarse atrás.

Al momento de presentar su “satay de primavera” al jurado, la conductora tuvo una inesperada reacción frente al plato elegido por su ex pareja, cuestionando el origen oriental de su plato: “Siento que todo es una mojada de oreja para mí”.