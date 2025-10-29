La nueva película de Netflix que es tendencia mundial y se perfila como una de las mejores del año







Después del consagratorio éxito de 2022, el director vuelve con otra historia que es furor en la plataforma.

La nueva película de Netflix que generó una increíble repercusión alrededor del mundo. Freepik

Netflix continúa consolidando su liderazgo entre las plataformas de streaming con series y películas que logran captar la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Su más reciente lanzamiento, "Maldita suerte", es un thriller psicológico que combina tensión, drama y giros inesperados, y ya se posiciona como uno de los títulos más comentados del año.

Dirigida por Edward Berger, el aclamado realizador de "Sin novedad en el frente", esta película protagonizada por Colin Farrell promete convertirse en uno de los mayores éxitos de la plataforma, gracias a su atmósfera oscura, su impecable fotografía y un relato cargado de intriga y dilemas morales.

Maldita Suerte La nueva película del aclamado director ya llegó a Netflix. Créditos: Netflix. De qué trata Maldita suerte, la película furor en Netflix La historia sigue a Charles, un hombre que, tras una serie de decisiones desafortunadas, ve cómo su vida se desmorona. Endeudado, sin rumbo y con su reputación en riesgo, acepta un misterioso trabajo que lo lleva a involucrarse en una red de corrupción, poder y violencia de la que parece imposible escapar.

A medida que avanza el relato, la suerte del protagonista cambia constantemente: lo que al principio parece una oportunidad para redimirse se transforma en una pesadilla que lo arrastra a sus límites. La película explora temas como la culpa, el azar y las segundas oportunidades, en un tono sombrío y elegante que mantiene al espectador en vilo hasta el final.

Con un ritmo contenido y una tensión que crece escena tras escena, "Maldita suerte" se apoya en una puesta precisa y actuaciones sólidas, donde cada mirada y cada silencio cargan con el peso de un pasado que no deja de perseguir a los personajes.

Netflix: tráiler de Maldita suerte Embed - Maldita suerte | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Maldita suerte Colin Farrell

Rosamund Pike

Léa Seydoux

Ralph Fiennes

Ben Mendelsohn

