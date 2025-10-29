Disney+ transmitirá en vivo la ceremonia anual de inducción al Rock and Roll Hall of Fame







La ceremonia rinde homenaje a los artistas que serán incorporados este año: Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauper, Outkast, Soundgarden y The White Stripes.

La Rock & Roll Hall of Fame Foundation anunció algunos de los invitados especiales que subirán al escenario para presentarse y rendir homenaje a los artistas que serán incorporados este año durante la ceremonia de inducción que se llevará a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles (California). La misma se transmitirá en vivo por Disney+ el sábado 8 de noviembre a las 21 hs. (Argentina). Al finalizar, el evento quedará disponible en la plataforma por 30 días.

La ceremonia de inducción al Rock & Roll Hall of Fame rinde homenaje a los artistas que serán incorporados este año: Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauper, Outkast, Soundgarden y The White Stripes en la categoría intérpretes, junto con Salt-N-Pepa y Warren Zevon por su influencia musical, Thom Bell, Nicky Hopkins y Carol Kaye por su excelencia musical, y Lenny Waronker por el Premio Ahmet Ertegun.

El listado inicial de presentadores y artistas incluye a:

Beck

Brandi Carlile

David Letterman

Doja Cat

Elton John

Flea

Iggy Pop

J.I.D

Killer Mike

Maxwell

Missy Elliott

Olivia Rodrigo

Questlove

RAYE

Sleepy Brown

Taylor Momsen

Teddy Swims

Twenty One Pilots Se anunciarán más invitados especiales conforme se acerque la fecha del evento.

“Todos los años, la ceremonia de inducción al Rock & Roll Hall of Fame reúne a los artistas más influyentes de la música actual para rendir homenaje a los héroes que inspiraron su música y sus carreras —dijo John Sykes, presidente de la Rock & Roll Hall of Fame Foundation—. Estos artistas vienen de todo el mundo para crear momentos musicales que trascenderán en el tiempo”.

Exposición de inducidos al Rock and Roll Hall of Fame Además, la exposición de los inducidos 2025 abrirá al público el viernes 31 de octubre y contará con ejemplares como la letra manuscrita de “Time After Time”, de Cyndi Lauper; la vestimenta que Meg White y Jack White usaron en la portada de “ICKY THUMP” de The White Stripes; una guitarra eléctrica Gibson Les Paul de 1979 con la que tocó Chris Cornell de Soundgarden; el vestuario usado por los miembros de Outkast, que incluye lo que Andre 3000 vistió en el video musical de “Hey Ya”, y mucho más.

