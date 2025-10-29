Wall Street adelanta nuevos incrementos por la reunión de la Fed y los balances de Meta, Google y Microsoft

Además, las acciones de Nvidia también muestran volatilidad, producto de que Donald Trump anunció conversaciones con Xi Jinping sobre la exportación de los procesadores de la empresa a China.

El mercado lleva semanas anticipando un recorte de tasas de la Fed.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este miércoles, prolongando su rally histórico . Esta rueda podría marcar el punto bisagra de la volatilidad esta semana , ya que la atención de los inversores se centrará entre los resultados de las principales tecnológicas y la decisión sobre las de la Reserva Federal de EEUU.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,27% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,44%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,14% al alza.

De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas y en sus máximos históricos. En los seis últimos meses, Nasdaq sube 36,8%, el S&P 500 acompaña con +23,92% y el Dow Jones le sigue con +17,71%.

En el resto del mundo, la situación es alcista. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,41% y alcanza su máximo histórico. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán retrocede 0,09% y el CAC francés aumenta 0,01%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,69%.

En Asia, la bolsa de Shanghái aumentó 0,70% en China. Mientras, el Nikkei 225 japonés se disparó 2,17% y el Kospi surcoreano saltó 1,76%.

Los inversores miran a Nvidia, Microsoft y Google

Las acciones con mayores volúmenes de operaciones en Wall Street están lideradas con Nvidia, que sube 7,84% en la preapertura.

Un factor clave fue la declaración del presidente estadounidense Donald Trump, quien anunció conversaciones previstas con el líder chino Xi Jinping sobre la exportación de los procesadores de IA Blackwell de Nvidia.

Sus comentarios generaron optimismo sobre una posible flexibilización de las restricciones estadounidenses a las exportaciones chinas. La bilateral entre ambos mandatario ocurrirá este jueves, y es otro factor que genera optimismo en el mercado.

NVIDIA COMPUTADORA CUÁNTICA.jpg Nvidia es la empresa con mayor capitalización de mercado a nivel mundial. Imagen creada con Inteligencia Artificial

A eso se le suman las presentaciones de los resultados trimestrales de tres empresas de las "siete magníficas" del sector tecnológico: Microsoft, Google y Meta.

Las tres empresas se encuentran entre las líderes en inversión en infraestructura informática, almacenamiento e Inteligencia Artificial, y el mercado espera pruebas claras de que estas inversiones se traducirán en un crecimiento sostenible del flujo de caja.

¿La Fed recorta la tasa? Wall Street apuesta a que si

El mercado lleva semanas anticipando con casi total certeza el recorte de tipos de este miércoles. Según el FedWatch de CME, los inversores de la bolsa de Nueva York le asigna 99% de probabilidades a una reducción en 25 puntos básicos, hasta los 3,75%-4%.

Por lo tanto, el punto clave será el discurso del titular del banco central norteamericano, Jerome Powell, tras conocerse la decisión. El mercado estará atento a si dará indicios sobre si existe margen para otro recorte en 2025, tal como se desprende de las últimas proyecciones de la autoridad monetaria.