No es "Rocky" ni "Rambo": Sylvester Stallone reveló cuál de sus películas cree que "envejeció mejor"

En una nueva entrevista con el portal GQ, la estrella de Rocky y Rambo analizó sus papeles cinematográficos más icónicos, y cuando se trató de Demolition Man ( El demoledor ) de 1993, declaró que la película de acción y ciencia ficción es una de sus películas que mejor ha envejecido.

"Creo que fue una gran película. Es una de las pocas que realmente [se sostiene], y está casi a punto de suceder" , dijo Stallone, refiriéndose al estado del mundo tal como se muestra en la película, que luego describió como "la apaciguamiento de la sociedad, todo es tan dócil".

En Demolition Man , Stallone interpreta al detective John Spartan, quien es sacado de una prisión de animación suspendida para ayudar a capturar a un viejo y muy violento némesis (interpretado por Wesley Snipes ) que ha escapado de su propio encarcelamiento criogénico en una sociedad futura que es no violenta hasta el extremo.

"Me pareció muy, muy contemporánea" , dijo Stallone, añadiendo que se encontró recientemente en Nueva York con el director de la película, Marco Brambilla . "Me pareció realmente bien hecha".

La relación de Sylvester Stallone y Wesley Snipes durante el rodaje de la película

Stallone también elogió a su compañero de reparto, Snipes, por crear un villano "muy memorable" en la película. "Wesley era un salvaje", recordó. "Es un tipo salvaje, muy enérgico, un buen luchador. Cuando practicábamos patadas, había algunas cosas como una placa aquí, así que podía golpearme con fuerza, y yo lo sentía, y era genial".

Continuó: "Pero Wesley realmente se esforzó al máximo y creó un personaje memorable. Hizo cosas con su cabello y su voz, y era bueno. Estaba en su mejor momento".

Stallone también elogió al equipo de diseño de producción, que construyó un decorado real para algunas de las escenas más importantes de la película. El actor, acostumbrado a las acrobacias en su carrera llena de acción, añadió que Demolition Man contenía las dos escenas de acción más peligrosas que jamás haya realizado.

Una de las escenas consistía en que su personaje fuera agarrado por una garra metálica gigante y zarandeado. "Esa garra gigante, a veces el sistema hidráulico se desviaba lateralmente, y la fuerza de esas garras metálicas te destrozaba", recordó.

La otra prueba consistía en su criogenización. "Cuando me congelaron la primera vez, me metieron en una tina redonda de plexiglás grueso, tan resistente que no se podía romper ni con un mazo", explicó Stallone. "Empezaron a verter aceite caliente, y se iba llenando, llenándose hasta [mi boca]... Si duraba más de 30 segundos, me llegaría [por encima de la nariz], y no podía salir porque la tapa estaba atornillada".

Continuó: "Tenía a un par de tipos sentados allí con mazos y hachas. Y les dije, ahora que la escena había terminado: '¿Por qué no intentan abrirlo?' Y por supuesto, le dieron 20 golpes, pero no pudieron romperlo. ¡Fue una locura!".