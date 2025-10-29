John Williams compondrá la banda sonora de la nueva película de Steven Spielberg







John Williams compondrá la música de la próxima película de Steven Spielberg, lo que marca la 30.ª colaboración cinematográfica entre el compositor ganador del Oscar y el legendario cineasta. Se desconoce prácticamente todo sobre la narrativa de la próxima película, cuyo estreno está previsto para 2026.

El presidente de la Juilliard School, Damian Woetzel, confirmó la noticia durante el evento "John Williams – La vida de un compositor: Una noche de historias y música", celebrado el lunes en la reconocida escuela de artes escénicas. "John Williams, quien se encuentra en Los Ángeles trabajando en lo que hace, [...] está trabajando con Steven Spielberg en la próxima película. Y eso es motivo de alegría", declaró Woetzel al público, según el periodista Doug Adams.

La extensa relación entre John Williams y Steven Spielberg La exitosa asociación entre Williams y Spielberg comenzó con The Sugarland Express de 1974 y continuó con grandes éxitos de taquilla como Tiburón, E.T., el extraterrestre y Jurassic Park, así como dramas de prestigio como La lista de Schindler, Rescatando al soldado Ryan y Lincoln.

Williams, de 93 años, sugirió en 2022 que se retiraría tras terminar la banda sonora de Indiana Jones y el dial destino, declarando a Associated Press: "Harrison Ford, que es bastante más joven que yo, ha anunciado que será su última película. Así que pensé: si Harrison puede hacerlo, quizás yo también".

Sin embargo, desde entonces se retractó de esa declaración, afirmando que no descarta la posibilidad de volver para una película que despertara su interés. "No me gustan mucho los grandes pronunciamientos, las declaraciones firmes, terminadas y a puerta cerrada. Si hiciera una sin ponerla en contexto, la retiraría", declaró al Times UK a finales de 2023 .

De qué trata la nueva película de Steven Spielberg La película de Spielberg no tiene título ni sinopsis, pero se dice que es una aventura ovni. Universal Pictures, el estudio que estrenará esta película en cines en junio, ha descrito el proyecto como una "nueva película original". Josh O'Connor, Emily Blunt, Colman Domingo, Colin Firth y Eve Hewson liderarán el reparto, con otro colaborador de Spielberg, David Koepp (Jurassic Park, La Guerra de los Mundos e Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal), encargado de escribir el guion.