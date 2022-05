"MasterChef Celebrity la revancha": Joaquín Levinton se despidió del reality

Allí, los participantes debían “sumergirse” en un mar de cubos con los nombres de ingredientes que luego iban a tener que utilizar de cualquier manera en el plato que prepararon.

Joaquín puso manos a la obra para preparar su plato con los ingredientes que logró rescatar, pero su trabajo se vio interrumpido cuando un repasador rozó el fuego de la cocina y comenzó un pequeño incendio que fue controlado con una botella de agua que le arrojó el cantante.

“Resuelto. Uno de mis típicos incendios”, dijo el participante con mucha calma ante el estupor de los presentes.

Levinton cocinó un bife de chorizo con puré de papas y batatas, salsa holandesa, con verduras asadas y ensalada fresca de tomates al que bautizó “La vanguardia sabe así” y lo llevó ante los jurados “acompañado” por el pescado Raúl y la Rata Miguel.

Luego de probarlo, Donato de Santis opinó: “Hay buen gusto, pero no hay salsa holandesa, ni a la vista, ni al paladar. Hasta ahí nomás”. Luego, Damián Betular concluyó: “La presentación me gusta, pero me pasa que cuando lo pruebo, me falta sabor”

Los jurados coincidieron en que el de Joaquín resultó ser el plato más flojo de la noche y decidieron que deje el reality como ya lo hicieron Micaela Viciconte, El Polaco, Georgina Barbarossa, María O'Donnell y Analía Franchín.

“Cuando me volvieron a llamar, la verdad es que me puso muy contento. A mí me divierte mucho estar acá, para mí es como un juego. Más que una competencia, es venir a jugar, así que me lo disfruté de vuelta”, dijo Joaquín en su despedida.