"Masterchef Celebrity, la revancha": Mica Viciconte es la primera eliminada

El segundo desafío consistía en realizar un plato a libre elección en 60 minutos, pero con la dificultad que, para obtener los ingredientes, debían pasar de a duplas por el “mercado extremo”. Allí, se encontraron con distintos obstáculos, como una entrada repleta de globos, humo y hasta una implacable red en la que era complicado no quedar atrapado. Sin embargo, todos lograron sortearlo y pusieron manos a la obra.

A la hora de las devoluciones, los jueces llamaron al frente a O´Donell, El Polaco y Juariu, quienes fueron considerados los mejores de la noche. Después, fue el turno de la Griega, Levinton y Barbarossa, quienes si bien no lograron la excelencia, les alcanzó para pasar a la próxima ronda. De esta forma, el mano a mano quedó entre Mica y Analía. “Quien abandona definitivamente la revancha de Masterchef….Micaela”, anunció Donato.

Todo el jurado le dedicó varios elogios a la última ganadora del reality, que se mostró muy emocionada. “Es verdad, estoy cansada...que horror llorar. Estoy súper contenta, estoy cansada, pero siento que no puedo fallar al trabajo. Me pasa eso, me dicen de trabajar y voy, y a veces uno tiene que decir ´basta´. Gracias a ustedes, ya siento que los saludé 200 veces así que...feliz. Gracias”, se despidió Viciconte.