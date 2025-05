Met Gala 2025: los impresionantes looks de las principales estrellas en la "alfombra azul"

Cada año, este popular evento de la moda tiene un dresscode diferente. En esta ocasión, la temática elegida por la organización fue "Superfine: Tailoring Black Style" (Superfino: Confeccionando el estilo negro). Esta se inspira en la obra de Mónica L. Miller, "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity" (2009) y tratará de crear una conexión entre el poder, la ropa y la identidad, según detallaron.