Michael Bay abandona la película "Fast and Loose" de Netflix por diferencias creativas con Will Smith

El proyecto, anunciado el año pasado, marcaba la reunión entre el director y director tras la película Bad Boys de 1995.

Finalmente Bay y Smith no volverán a trabajar juntos.

Michael Bay abandonó Fast and Loose, la próxima película de acción de Netflixque iba a ser una reunión entre la estrella Will Smith y el director de Bad Boys, porque Bay y Smith no pudieron reconciliar sus diferencias creativas.

El proyecto, anunciado el año pasado, seguiría al personaje de Smith, quien despierta sin recuerdos. Finalmente, descubre que vivió dos vidas: la de un capo mafioso y la de un agente encubierto de la CIA. Jon Hoeber, Erich Hoeber, Chris Bremner y Eric Pearson escribieron el guion, basándose en una propuesta inicial de los Hoeber.

Smith también es productor del proyecto con sus estudios Westbrook, junto con Kelly McCormick y David Leitch para 87North. La película tenía previsto comenzar su producción en octubre, pero ahora se pospondrá a 2026.

El reencuentro entre Bay y Smith fue significativo porque sus estrellas se unieron en el estreno de Bad Boys en 1995. Esa película marcó el debut de Bay como director y fue el vehículo que le permitió vislumbrar el éxito de Smith como carismático astro de la acción.

Los próximos proyectos de Michael Bay Bay tiene algunos proyectos en mente, incluyendo un posible regreso a la franquicia Transformers con Paramount y OutRun en Universal, basada en el videojuego, que tiene a Sydney Sweeney como protagonista. La última película de Bay fue Ambulance de 2022, y la de Smith fue Bad Boys: Ride or Die de 2024, que contó con un pequeño cameo de Bay.

