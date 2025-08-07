Los creadores de "Stranger Things" planean un spin-off inspirado en "Twin Peaks"







La exitosa serie de Netflix llega a su fin este año con su quinta temporada, con los primeros cuatro episodios debutando el 26 de noviembre.

Los creadores de Strangers Things están desarrollando un spin-off inspirado en la serie Twin Peaks. La exitosa serie de Netflix llega a su fin este año con su quinta temporada, con los primeros cuatro episodios debutando el 26 de noviembre, seguidos de tres episodios el 25 de diciembre y el final de la serie el 31 de diciembre.

Al igual que con muchas series, se ha hablado de continuar la franquicia a través de series derivadas, y en una nueva entrevista con el portal Variety, uno de los creadores de la serie, Ross Duffer, dijo que Finn Wolfhard, quien interpreta a Mike en el programa, adivinó de qué se trataba.

“Nadie —ni Netflix, ni ninguno de los productores, ni ninguno de los directores, ni ninguno de los actores— ha descubierto qué es el spin-off. Finn lo descubrió, lo cual es bastante notable”, dijo. “Hemos conectado un poco con este chico”.

En el mismo artículo, el actor reveló su suposición correcta. "Como Twin Peaks de David Lynch", dijo sobre el concepto del spin-off. "Una especie de antología con diferentes tonos, pero con un universo similar o el mismo. Creo que ambientado en diferentes lugares y todos conectados a través de la mitología del Mundo del Revés (Upside down)".

De qué trata la nueva temporada de Stranger Things La sinopsis oficial indica: "Otoño boreal de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales, y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el Gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez".

Stranger Things 5 _ Avance oficial _ Netflix El elenco incluye a Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (teniente Akers) y Linda Hamilton (doctora Kay). La temporada 5 estará disponible en tres fechas: el volumen 1, el 26 de noviembre (cuatro episodios); el volumen 2, en Navidad, el 25 de diciembre, (tres episodios), y el episodio final, en vísperas de Año Nuevo, el 31 de diciembre. Cada volumen estará disponible a la misma hora: 10PM ARG.