Netflix presentó el tráiler de la película "El club del crimen de los jueves"

La cinta dirigida por Chris Columbus esta basada en la novela de Richard Osman y es protagonizada por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie.

La película estrena el 28 de agosto.

Netflix presentó el primer tráiler de la película El club del crimen de los jueves. La cinta dirigida por Chris Columbus esta basada en la novela de Richard Osman y protagonizada por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie.

“No puedo creer que este maravilloso elenco y equipo estén dando vida al Club de Asesinatos del Jueves. Estoy muy orgulloso de los libros y este tráiler me ha entusiasmado aún más por la película de Chris Columbus”, afirmó Osman en un comunicado compartido por la plataforma de streaming.

De qué trata El club del crimen de los jueves El club del crimen de los jueves, sigue a cuatro jubilados - Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) y Joyce (Celia Imrie) - que destinan su tiempo a investigar casos de asesinato sin resolver, por diversión. Cuando una muerte inexplicable ocurre en la entrada de su propia casa, su investigación casual da un giro emocionante al encontrarse con una verdadera intriga.

El club del crimen de los jueves _ Tráiler oficial _ Netflix El elenco se completa con Naomi Ackie, Daniel Mays, Henry Lloyd-Hughes, Tom Ellis, Jonathan Pryce, David Tennant, Paul Freeman, Geoff Bell, Richard E. Grant, Ingrid Oliver.

Dirigida por Chris Columbus, la película es la más reciente producción nacida de la colaboración entre Netflix y Amblin Entertainment.

El club del crimen de los jueves llega a Netflix el jueves 28 de agosto.

