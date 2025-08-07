La más vista en la historia de Netflix: la increíble serie dirigida por Tim Burton que conquistó a millones







Esta serie fuertemente relacionada a los Locos Addams tuvo un gran éxito en Netflix y hay novedades en la plataforma para los fanáticos.

Jenna Ortega protagoniza la exitosa serie de Tim Burton, disponible en Netflix.

Tim Burton aterrizó en Netflix con una de las series más exitosas a nivel internacional. Wednesday para el público anglosajón, Miércoles para España y Merlina en Latinoamérica, desde su aparición fue lo más visto en todo el mundo, y para 2025 se esperan novedades.

La serie fue estrenada en 2022 y está protagonizada por Jenna Ortega y los fans, además de conectar con su actuación como personaje principal, también destacaron la inclusión de la fantasía que apareció en la producción. Desde su lanzamiento, obtuvo un puntaje de 72% en Rotten Tomatoes, uno de los sitios de críticas más famosos de internet.

Merlina La exitosa serie de Tim Burton, disponible en Netflix. De qué trata Merlina, la serie más vista en Netflix Merlina cuenta la historia de esta particular integrante de la familia Addams, precisamente la hermana mayor en la familia. La trama se centra en su adolescencia en la Academia Nevermore, un lugar creado para adolescentes problemáticos con habilidades fantásticas, donde ella encontrará su verdadero lugar en el mundo.

Antes de esto, había sido expulsada de una escuela para "jóvenes normales" . Además, Nevermore, también es el lugar donde sus padres se conocieron y aunque parece un internado lúgubre, rápidamente descubre que está lleno de secretos y sucesos extraordinarios. La buena noticia, es que Netflix ya estrenó la segunda temporada.

Netflix: tráiler de Merlina Embed - Merlina | Avance oficial | Netflix Netflix: elenco de Merlina Jenna Ortega (Merlina Addams)

Emma Myers (Ennid Sinclair)

Percy Hynes White (Xavier Thorpe)

Hunter Doohan (Tyler Galpin)

Isaac Ordonez (Pugsley Addams)

Gwendoline Christie (Larissa Weems)

