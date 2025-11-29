Michelle Pfeiffer protagoniza "Oh.What.Fun", la comedia navideña de Prime Video, que promete conquistar las fiestas + Seguir en









Una nueva entrega se suma al catálogo de la plataforma de streaming como parte las celebraciones de fin de año.

"Oh.What.Fun": la nueva comedia navideña en diciembre, disponible en Prime Video.

Las fiestas de fin de año llegan con una propuesta ideal en el catálogo de Prime Video. "Oh.What.Fun", la nueva comedia navideña protagonizada por Michelle Pfeiffer. La película combina humor, emoción, una mirada renovada sobre las celebraciones familiares y con un elenco estelar.

El estreno ocurrirá el 3 de diciembre en más de 240 países, como parte de la suscripción Prime. La producción se basa en la figura de Claire Clauster, una madre que descubre una nueva forma de vivir la Navidad, cuando su familia la deja atrás en un viaje. Con dirección de Michael Showalter, la película promete convertirse en un referente de las fiestas.

oh what fun prime videoo De qué se trata "Oh.What.Fun" La historia sigue a Claire Clauster, interpretada por Pfeiffer, una mujer perfeccionista que dedica todos sus esfuerzos a organizar la Navidad ideal para su familia. Cada año, prepara cada detalle con obsesión, desde la decoración hasta la cena, pero en esta ocasión, un error de su familia cambia todo. Cuando la dejan sola en casa durante una excursión, Claire inicia un viaje inesperado que la lleva a cuestionar su rol y a redescubrir la magia de las fiestas desde una perspectiva distinta.

El filme explora temas como el agotamiento de quienes asumen todo el peso de las celebraciones y la importancia de encontrar alegría en lo imprevisto. Según Prime Video, la película rinde homenaje a las anfitrionas que trabajan sin descanso, pero también invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad. La banda sonora incluye el tema original "Shake the Snow Globe", compuesto por Gwen Stefani, que aporta un toque festivo y nostálgico a la historia.

Trailer de "Oh.What.Fun" Embed - Oh.What.Fun | Tráiler oficial | Prime Video España Reparto de "Oh.What.Fun" El elenco reúne a un grupo de actores destacados que dan vida a la caótica pero entrañable familia de Claire:

Michelle Pfeiffer como Claire Clauster

Felicity Jones como Channing

Chloë Grace Moretz como Taylor

Danielle Brooks como Morgan

Dominic Sessa como Sammy

Denis Leary como Nick

Havana Rose Liu como Lizzie Wang-Wasserman

Maude Apatow como Mae-bell

Devery Jacobs como Donna

Jason Schwartzman como Doug

Eva Longoria como Zazzy Tims

Joan Chen como Jeanne Wang-Wasserman