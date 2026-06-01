Gustavo Alfaro confirmó los 26 futbolistas que representarán a Paraguay en el Mundial 2026

La Albirroja confirmó su nómina definitiva para la Copa del Mundo, con referentes históricos, figuras del exterior y varias apuestas jóvenes.

Gustavo Alfaro confirmó la nómina definitiva con la que Paraguay buscará ser protagonista en el Mundial 2026.

La selección de Paraguay confirmó la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026 y despejó una de las últimas incógnitas antes del inicio del torneo. El entrenador Gustavo Alfaro dio a conocer los 26 nombres que integrarán la delegación de la Albirroja, una nómina que mantiene la base del equipo que logró devolver al país a una Copa del Mundo.

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La convocatoria reúne futbolistas con experiencia internacional, referentes históricos y jóvenes que atraviesan un gran presente en ligas del exterior. Con esta lista, Paraguay comenzará la recta final de su preparación para afrontar el máximo torneo del fútbol mundial.

26 nombres construyen esta pieza que pone fin a la espera. ¡Ellos nos representarán en el torneo más esperado por todo un pueblo! Aquí están los convocados por el DT Gustavo Alfaro en la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¡VAMOS, ALBIRROJA! ¡VAMOS, PARAGUAY! pic.twitter.com/WNANfnTx2F

Los 26 convocados de Paraguay para el Mundial 2026

Arqueros

Roberto Fernández (Cerro Porteño)

Orlando Gill (San Lorenzo)

Gastón Olveira (Olimpia)

Defensas

Gustavo Gómez (Palmeiras)

Fabián Balbuena (Gremio)

Omar Alderete (Sunderland)

Junior Alonso (Atlético Mineiro)

Juan Cáceres (Dinamo Moscú)

Gustavo Velázquez (Cerro Porteño)

José Canale (Lanús)

Alexandro Maidana (Talleres)

Mediocampistas

Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps)

Diego Gómez (Brighton)

Damián Bobadilla (São Paulo)

Matías Galarza Fonda (Atlanta United)

Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain)

Brahian Ojeda (Orlando City)

Mauricio (Palmeiras)

Delanteros

Miguel Almirón (Atlanta United)

Julio Enciso (Estrasburgo)

Ramón Sosa (Palmeiras)

Antonio Sanabria (Cremonese)

Álex Arce (Independiente Rivadavia)

Gabriel Ávalos (Independiente)

Isidro Pitta (Bragantino)

Gustavo Caballero (Portsmouth)

Una defensa respaldada por experiencia y liderazgo

Uno de los puntos fuertes de la convocatoria aparece en la última línea. Gustavo Gómez, capitán y referente de la selección paraguaya, lidera una defensa que también cuenta con nombres de peso como Fabián Balbuena, Junior Alonso y Omar Alderete.

La presencia de futbolistas que compiten regularmente en Brasil, Inglaterra, Rusia y Argentina le aporta experiencia internacional a un sector que será clave para las aspiraciones del equipo en el Mundial.

paraguay El capitán paraguayo lidera una defensa con experiencia en las principales ligas de Sudamérica y Europa.

Además, Alfaro mantuvo la confianza en varios jugadores que fueron importantes durante las Eliminatorias, apostando por la continuidad de una estructura que mostró solidez en los momentos decisivos.

El mediocampo, uno de los sectores con más equilibrio

En la mitad de la cancha, Paraguay presenta una combinación de recuperación, despliegue físico y generación de juego. Andrés Cubas y Diego Gómez aparecen como dos de las piezas más importantes de una zona donde también destacan Damián Bobadilla, Matías Galarza Fonda y Brahian Ojeda.

A ellos se suma la experiencia de Alejandro Romero Gamarra, encargado de aportar creatividad y pausa en los momentos en que el equipo necesite administrar la pelota.

La presencia de varios futbolistas que actúan en la MLS y en ligas europeas refleja el crecimiento internacional que tuvo gran parte de la plantilla durante los últimos años.

paraguay (1) Andrés Cubas aporta equilibrio y recuperación en un mediocampo diseñado para sostener la intensidad de Paraguay.

El ataque que ilusiona a la Albirroja

La ofensiva paraguaya reúne perfiles diferentes para afrontar los desafíos de la Copa del Mundo. Miguel Almirón y Julio Enciso aportan velocidad, desequilibrio y capacidad para romper defensas rivales, mientras que Antonio Sanabria, Gabriel Ávalos y Álex Arce ofrecen alternativas dentro del área.

También aparecen Isidro Pitta, de gran actualidad en Brasil, y Gustavo Caballero, una de las apuestas jóvenes de la convocatoria.

Con esta nómina, Gustavo Alfaro ratificó la base del proyecto que devolvió a Paraguay a la élite internacional y apostó por un grupo que combina experiencia, presente competitivo y proyección. Ahora, la Albirroja afrontará el desafío de trasladar esas expectativas al campo de juego cuando comience el Mundial 2026.