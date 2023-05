Miley Cyrus rompió un récord de Spotify con su canción "Flowers"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCr3gysOgahe%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=a5b9f553-ad84-4bce-9f5d-5da17ae3e8d6&access_token=EAAGZAH4sEtVABALP7DscQZAlMw4ZBkoBfvI9atqyiNjovVCyvZAQaZBR4uqf9GA9JA6LROBuBBAsBt9y4pGU1E31P0ESYqwo7jTGTib5LejV0nuxZALVvvuJbBdpebVwlfW1mNaQ0tSAmZBan5nz0LCNokD9WA72Xl4obQWMo0A9QZDZD View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

"Flowers" es la segunda canción de Miley Cyrus en unirse al "club de los billones" después de su sencillo de 2009 "Party In The USA".

El récord fue previamente compartido por Harry Styles para "As It Was" y la colaboración de Justin Bieber con The Kid LAROI, "Stay", que rompieron el hito después de 118 días.