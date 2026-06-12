Una calle de Nueva York llevará el nombre de Jimi Hendrix tras una petición que duró 56 años

La calle recién inaugurada se encuentra en Greenwich Village, muy cerca de los legendarios estudios Electric Lady de Hendrix, que él mismo fundó en 1968.

La calle W. 8th de la ciudad de Nueva York ahora se llama Jimi Hendrix Way en honor a una de las muchas figuras musicales destacadas de la ciudad. La ceremonia de inauguración tuvo lugar el pasado 10 de junio.

La calle recién inaugurada se encuentra en Greenwich Village, muy cerca de los legendarios estudios Electric Lady de Hendrix, que él mismo fundó en 1968.

Entre los asistentes a la inauguración se encontraban Steven Van Zandt ; Eddie Kramer , ingeniero y productor de Hendrix durante muchos años; y Janie, la hermana de Hendrix .

La ceremonia también sirvió como punto de partida para una nueva colaboración entre Electric Lady Studios y TeachRock, la organización educativa sin ánimo de lucro de Van Zandt. Esta iniciativa ofrecerá lecciones gratuitas en línea para estudiantes de primaria, utilizando la música de Hendrix como eje para enseñar historia y lenguaje.

"Jimi no solo tocaba la guitarra; él reimaginó lo que el arte podía ser" , expresó Van Zandt, subrayando que su legado sigue inspirando a las nuevas generaciones a romper límites creativos.

Embed - Jimi Hendrix on Instagram: "It's official... This morning New York City officially and permanently co-named West 8th Street as Jimi Hendrix Way. The new street sign unveiled today at the corner of 6th Avenue and West 8th Street is just down the street from Jimi Hendrix's landmark Electric Lady Studios in the heart of Greenwich Village. Stay Experienced!" View this post on Instagram

La lucha de más de 50 años para que la calle lleve el nombre de Jimi Hendrix

Según Janie, conseguir que el nombre de su hermano mayor aparezca en la calle cuya identidad ayudó a redefinir era algo que llevaban mucho tiempo esperando. De hecho, como le contó al New York Times, su familia empezó a trabajar en la conmemoración "poco después del fallecimiento de Jimi" en 1970, a los 27 años.

“En los estudios Electric Lady teníamos una petición para firmar que decía: ‘Pónganle el nombre de Jimi a esta calle’, pero no llegó a ninguna parte. También intentamos que pusieran la cara de Jimi en un sello, y al final lo conseguimos , hace 12 años. Todo a su debido tiempo.”