Disney+ presentó el tráiler de "American Horror Story: 13" de Ryan Murphy + Agregar ámbito en









La decimotercera entrega está protagonizada por Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Joey Pollari y Jessica Lange.

La nueva temporada llega el 24 de septiembre.

Disney+ presentó el tráiler de American Horror Story: 13, de FX. Compuesta por 13 episodios de media hora, AHS: 13 estrena el jueves 24 de septiembre a las 10 pm, exclusivamente en Disney+ en Latinoamérica con sus primeros tres episodios. Luego, nuevos capítulos cada viernes. El episodio final, el número 13, estrenará el 30 de octubre, coincidiendo con Halloween.

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La decimotercera entrega está protagonizada por Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Joey Pollari y Jessica Lange.

El elenco también cuenta con Avantika, Jamie Brewer, Elle Chapman, Berto Colon, Alex Consani, Frances Conroy, Mat Fraser, Seth Gabel, Orlando Jones, Paul Anthony Kelly, John Carroll Lynch, Tig Notaro, Madelaine Petsch, Fedor Steer, Mena Suvari, Zach Villa, John Waters y más.

De qué trata American Horror Story: 13 American Horror Story, de FX, el fenómeno global que ha recibido más de 100 nominaciones a los premios Emmy desde su lanzamiento en 2011, regresa con una decimotercera entrega inigualable que hará justicia al número más temido de todos. Reuniendo un elenco estelar, muchos de los cuales vuelven a interpretar a los personajes favoritos de los fans AHS: 13 continúa ampliando el legado de décadas de la antología, que ha acumulado más de 700 millones de horas de reproducción en todo el mundo y ha consolidado una enorme comunidad de seguidores.

Creada y producida por Ryan Murphy y Brad Falchuk, American Horror Story ha redefinido el género con varias entregas que presentan una inquietante casa de asesinatos, un aquelarre de brujas, un espectáculo ambulante de fenómenos, un hotel encantado y el propio apocalipsis. ¿Qué icónicos horrores regresarán y qué nuevos terrores se sumarán a esta nueva entrega? Es hora de encender las velas, trazar los pentagramas y prepararse para una sorpresa suprema.

American Horror Story es una galardonada franquicia, pionera del formato moderno de las series limitadas y la serie de una hora de duración más longeva en la historia de FX. Junto con Murphy y Falchuk, esta entrega también cuenta con Ned Martel y Charlie Carver como productores ejecutivos. Eric Kovtun, Nissa Diederich, Scott Robertson, Tanase Popa, Crystle Roberson Dorsey, Jennifer Salt y Tim Minear también se desempeñan como productores ejecutivos de esta entrega. La serie es una producción de 20th Television.

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