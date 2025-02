Mirtha Legrand cumple 98 años: datos curiosos, anécdotas y los mejores momentos de "la Chiqui"

Mientras filmaba "Cinco besos" en 1945, Legrand conoció al director francés Daniel Tinayre, con quien contrajo matrimonio el 18 de mayo de 1946. Dos y tres años más tarde tuvieron a sus dos hijos Marcela y Daniel Tinayre. Sin embargo, fue en la televisión donde Mirtha alcanzó su máxima popularidad.

mirtha legrand putea Redes sociales

El 3 de junio de 1968, estrenó en canal 9, de la mano de Alejandro Romay, "Almorzando con las estrellas", que luego pasaría a ser el ya clásico "Almorzando con Mirtha Legrand", un programa que marcó un hito en la historia de la televisión argentina.

A lo largo de los años, Mirtha convirtió sus almuerzos en un escenario donde se sentaron figuras de todos los ámbitos: artistas, políticos, intelectuales, y empresarios.

Su estilo de conducción, que combinaba elegancia, perspicacia y un toque de ironía, la posicionó como una de las conductoras más queridas y respetadas del país.

Mirtha Legrand cumple 98 años: 10 datos curiosos sobre su vida

Tiene un hermana gemela, Silvia Legrand, conocida como “Goldy” (María Aurelia Paula Martínez Suárez), quien también brilló como actriz en el cine nacional y quien falleció en el 2020 durante la cuarentena estricta por la pandemia. Este domingo, mientras Mirtha Legrand celebra un año más de vida, también se recuerda el aniversario de Goldy, quien habría cumplido la misma edad.

Tuvo un hermano varón, José Antonio Martínez Suárez, fallecido en 2019, fue un reconocido director de cine y guionista.

Mirtha conoció al amor de su vida, el director Daniel Tinayre, en 1945 durante el rodaje de Cinco besos. Con tan solo 19 años, ella contrajo matrimonio con Tinayre, de 36, y juntos tuvieron dos hijos: Daniel, quien murió en 1999 por cáncer de páncreas, y Marcela, también conductora de televisión.

Nació apenas 77 años después de la muerte de San Martín, tres años antes del primer Mundial de fútbol en 1930 y cuando Plutón aún no había sido descubierto.

Para cuando Walt Disney creó a Mickey Mouse en 1928, Mirtha Legrand ya tenía un año.

A lo largo de su vida, utilizó todas las monedas que circularon en la historia de Argentina.

Conoció a 37 de los 50 presidentes del país desde Bernardino Rivadavia.

Su última película fue en 1965, pero en 2012 regresó a la actuación con la serie La Dueña.

Entre las anécdotas más recientes, la mamá de Lionel Messi le obsequió la camiseta autografiada del futbolista, que Mirtha Legrand decidió subastar con un fin solidario: “La vamos a rematar, es todo para el Hospital”, afirmó, refiriéndose al Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata.

Con este nuevo cumpleaños, Mirtha está a tan solo tres de cumplir cien años.

Mirtha-Legrand-1.jpg Los almuerzos de Mirtha, un clásico ya de 57 años.

Mirthe Legrand cumple 98 años: entre preguntas incómodas y momentos épicos

Entre las reuniones se consolidó un estilo, incluso, criticado. Preguntas incómodas o hasta un poco fuera de lugar que generaron testimonios que dieron la vuelta al mundo.

Uno de los momentos épicos se destaca el caso de Yiya Murano, "la envenenadora de Monserrat", a quien le preguntó si quería comer las masitas que ella misma había llevado al programa.

Años más tarde, en un encuentro con Fernando Peña, el actor y periodista sacó un arma que se encontraba debajo de la mesa y le apuntó a la conductora. "Ahora te voy a pegar un tiro", dijo. Legrand quedó completamente paralizada y no respondió ante los dichos del artista.

En cuanto a los momentos con personas que son o fueron parte de la comunidad LGBT, se puede recordar el encuentro con Cris Miró a quien la diva insistió en cuestionarle su género: "No sé cómo tratarte, Cris. Te digo la verdad: señorita, señor, no sé", y el caso de Flor de la V a quien con solo 20 años Mirtha señaló: "Ay, mirá lo que es, si no fuera porque no tiene cadera no te das cuenta que no es mujer".

Mirtha recibió a ocho presidentes en su mesa, incluido a Javier Milei que, allí, se conoció con su ex novia, la actriz y humorista Fátima Flórez.

Pero, como si fuera poco combinar política y almuerzos, Legrand almorzó con Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y Mauricio Macri.

Además, la conductora se reunió con un gran abanico de reconocidas figuras nacionales e internacionales entre políticos, periodistas y artistas, entre otros.