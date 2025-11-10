Moria Casan volvió a la televisión: cómo es su nuevo programa, cuánto midió el primer día y dónde verlo

La diva estrenó "La Mañana con Moria" por El Trece junto a un equipo de panelistas reconocidos y logró picos de 2.6 puntos en su primer día al aire.

Moria Casán regresó con un magazine que combina información y humor, listo para competir con "A la Barbarossa" de Telefé.

Moria Casán volvió la televisión . A sus 79 años, “La One” regresó a la pantalla de El Trece con su estilo inconfundible, una mezcla de irreverencia y humor que marcó generaciones.

En un momento donde los programas de esta hora suelen repetir ciertas fórmulas, su nueva propuesta promete refrescar el comienzo del día con una energía distinta. “La Mañana con Moria” es, más que un magazine, un show que combina actualidad, noticias y entretenimiento .

El debut generó una fuerte expectativa sobre el rating en las redes sociales. Sus seguidores la celebraron con mensajes de cariño y en la industria se habló de uno de los lanzamientos más comentados del año.

“La Mañana con Moria” debutó este lunes a las 9:00 con un equipo formado por reconocidas figuras del espectáculo y el periodismo. Así, el ciclo combina información, debates, salud, actualidad y momentos de humor.

En el debut, abrió con un monólogo marca registrada: “Gracias a 'eltrece', gracias a esta vibra que reverbera. Acá no hay modo pañal, acá se traspasa la pantalla” , lanzó, provocando risas y aplausos en el estudio.

En un tono entre nostálgico y celebratorio, recordó su primera aparición en el canal, hace más de cinco décadas junto a José Marrone, y destacó lo simbólico del regreso: “Volver con mi propio programa es muy fuerte, este 13 tiene un linaje de aquellos”.

“Podés modificar tu pasado a través de la física cuántica... y nosotros estamos modificando el futuro, porque empezamos el año nuevo en noviembre, mi amor”, señaló la diva.

MORIA CASAN

La mesa de panelistas está formada por un elenco variado que suma experiencia y frescura: Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández, Gustavo Méndez, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi, Mercedes Ninci y el doctor Guillermo Capuya.

Cómo fue el primer programa de La Mañana con Moria

El primer día no pasó desapercibido y desde el comienzo, la expectativa por el rating fue tan alta como la curiosidad del público por ver cómo Moria Casán adaptaría su personalidad nocturna al horario matutino.

Según los datos de Kantar Ibope Media, el estreno promedió entre 1.9 y 2.6 puntos, logrando picos competitivos frente a “A la Barbarossa”, el programa de Georgina Barbarossa en Telefé, que se mantuvo arriba solo por poco.

Entre reflexiones sobre la vida, recuerdos y chistes con sus panelistas, "La One" marcó una gran diferencia con el formato tradicional de los magazines. “Soy gánica, soy sana y me levanto temprano sola”, dijo entre risas sobre su cambio de rutina.