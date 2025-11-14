Un icónico trío de Disney regresó a la plataforma con una película imperdible especial para Navidad







Una nueva historia ideal para los nostálgicos y fanáticos de este grupo. Conocé de quiénes se trata.

Disney sorprende con el regreso de un grupo aclamado por millones de fanáticos. Imagen: Freepik

Disney acaba de sumar a su catálogo una película que ya despierta nostalgia entre los fanáticos de la generación Disney: Una Navidad muy Jonas Brothers. Recién estrenada y con un espíritu festivo que combina humor, música y emoción, el film reúne a los tres hermanos Kevin, Joe y Nick Jonas en una historia llena de guiños a su pasado televisivo y a la vez, con un tono completamente renovado.

La producción marca el regreso de uno de los tríos más icónicos del pop de los 2000, quienes vuelven a actuar juntos para la pantalla de Disney. Con una puesta visual deslumbrante y una banda sonora original con nuevos temas navideños, la película se presenta como uno de los grandes estrenos familiares de la temporada.

Una navidad muy jonas brothers La imperdible película que estrenó Disney +. Imagen: Disney+ De qué trata Una Navidad muy Jonas Brothers, el estreno que es furor en Disney En Una Navidad muy Jonas Brothers, los tres hermanos interpretan versiones ficticias de sí mismos que, tras una serie de malos entendidos y compromisos laborales, se ven obligados a pasar las fiestas separados. Sin embargo, una inesperada intervención mágica les hace revivir diferentes “Navidades posibles”, en las que redescubren el valor de la familia, la amistad y la música que los unió desde el comienzo.

El film mezcla momentos de comedia, toques de fantasía y actuaciones musicales en vivo, con un estilo que recuerda a los clásicos especiales navideños televisivos. A lo largo de la trama, los Jonas deberán superar viejos rencores, reconciliarse y encontrar el verdadero espíritu de las fiestas, mientras preparan un gran show final que promete emocionar tanto a los fans de toda la vida como a las nuevas generaciones.

Disney+: tráiler de Una Navidad muy Jonas Brothers Embed - Una Navidad Muy Jonas Brothers | Tráiler Doblado | Disney+ Disney+: elenco de Una Navidad muy Jonas Brothers Kevin Jonas

Joe Jonas

Nick Jonas

Angélica Ross

Patti LuPone

