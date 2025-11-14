Disney acaba de sumar a su catálogo una película que ya despierta nostalgia entre los fanáticos de la generación Disney: Una Navidad muy Jonas Brothers. Recién estrenada y con un espíritu festivo que combina humor, música y emoción, el film reúne a los tres hermanos Kevin, Joe y Nick Jonas en una historia llena de guiños a su pasado televisivo y a la vez, con un tono completamente renovado.
Un icónico trío de Disney regresó a la plataforma con una película imperdible especial para Navidad
Una nueva historia ideal para los nostálgicos y fanáticos de este grupo. Conocé de quiénes se trata.
-
"HOMO ARGENTUM" llega a una plataforma de streaming: dónde y cuándo se puede ver
-
Trabajo, amor y futuro: el k-drama que arrasa en Disney con una historia de romance sobrenatural
La producción marca el regreso de uno de los tríos más icónicos del pop de los 2000, quienes vuelven a actuar juntos para la pantalla de Disney. Con una puesta visual deslumbrante y una banda sonora original con nuevos temas navideños, la película se presenta como uno de los grandes estrenos familiares de la temporada.
De qué trata Una Navidad muy Jonas Brothers, el estreno que es furor en Disney
En Una Navidad muy Jonas Brothers, los tres hermanos interpretan versiones ficticias de sí mismos que, tras una serie de malos entendidos y compromisos laborales, se ven obligados a pasar las fiestas separados. Sin embargo, una inesperada intervención mágica les hace revivir diferentes “Navidades posibles”, en las que redescubren el valor de la familia, la amistad y la música que los unió desde el comienzo.
El film mezcla momentos de comedia, toques de fantasía y actuaciones musicales en vivo, con un estilo que recuerda a los clásicos especiales navideños televisivos. A lo largo de la trama, los Jonas deberán superar viejos rencores, reconciliarse y encontrar el verdadero espíritu de las fiestas, mientras preparan un gran show final que promete emocionar tanto a los fans de toda la vida como a las nuevas generaciones.
Disney+: tráiler de Una Navidad muy Jonas Brothers
Disney+: elenco de Una Navidad muy Jonas Brothers
- Kevin Jonas
- Joe Jonas
- Nick Jonas
- Angélica Ross
- Patti LuPone
Dejá tu comentario