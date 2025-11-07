Netflix reveló las primeras imágenes oficiales de la serie biográfica de Moria Casán

Netflix presentó las primeras imágenes oficiales de Sofía Gala Castiglione como Moria Casán en la serie de ficción inspirada en la vida de “la One”. Junto a Sofía, Griselda Siciliani y Cecilia Roth son las actrices encargadas de interpretar a Moria en esta nueva producción hecha en Argentina.
La producción, realizada en Argentina, está escrita y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, productora liderada por Armando Bo.
Asimismo, se revela un primer vistazo al elenco que la acompaña en el rodaje, incluyendo a Marco Antonio Caponi (como Mario Castiglione), Micaela Riera (como Susana Giménez), Hernán Jiménez (como Jorge Porcel) y Sebastián Rosso (como Alberto Olmedo).
La palabra de Moria sobre su serie
La propia Moria Casán celebró la elección de las intérpretes que la representarán: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad”.
Y agregó: “Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.
El desafío de las protagonistas
Cecilia Roth destacó la complejidad de interpretar a un ícono vivo: “Es la primera vez que me proponen convertirme en alguien que existe, que además es Moria. Un ser hipnótico y único. No quiero imitarla, quiero descubrir su alma, lo que no conocemos de ella. Es un desafío aterrador y fascinante a la vez”.
Por su parte, Griselda Siciliani subrayó la magnitud del reto artístico, explicando que "nada más tentador que sumergirse en este universo", y que se trata de "un honor" que pensaran en ella para "tremendo desafío".
Sofía Gala Castiglione, hija de Moria, aportó una mirada íntima y particular: “Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante”.
La plataforma difundió un video con la presentación de las protagonistas, que rápidamente se viralizó en redes sociales.
