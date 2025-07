Moria Casán tomó partido en la polémica entre Susana Giménez y Graciela Alfano: "Hablar de Susana atrasa"

La serie a la que remite Moria es Menen, la producción de Amazon, en la que la actriz Monna Antonópulos caracteriza a María Julia Alsogaray. En uno de los capítulos se recrea la polémica portada en la que la ingeniera posa con un tapado de piel y los hombros al descubierto.

En tanto que, consultada sobre la razón por la cual Susana todavía no habría asistido a la obra Cuestión de género, que la One protagoniza con Jorge Marrale, Casán lanzó: “Porque es una obra muy profunda, no la entendería”.

Qué dijo Susana Giménez sobre Graciela Alfano

"Mentirosa patológica, loca de mierd...”, lanzó Giménez en una conversación telefónica televisada. Allí recordó las mentiras que, según ella, Alfano dijo a lo largo de su carrera.

Posteriormente, la conductora de televisión incluso habló de supuestos trabajos espirituales que habría llevado a cabo Alfano contra su persona: “Me trató de matar, me hizo brujerías pero no lo logró porque no tiene talento”, expresó en diálogo con Ángel de Brito.

“Antes de lo del tapado, acabo de ver que en otro programa dijo que yo la había llamado para pedirle disculpas. ¡Pero está loca esta mina! ¡Mirá si te voy a pedir disculpas!", siguió Giménez y sumó que Alfano la tildó de haberla echado de un restaurante de Miami.

“A esta mujer yo le dije, ‘¿vos estás loca, yo te voy a hacer echar un restaurante cuando viniste durante 35 años seguidos a mi programa?’. No es mi estilo meterme con nadie ni ser mala. ¿Para qué? ¿Por qué no te voy a saludar? ¿Por qué te voy a hacer echar? Nosotros teníamos un pedido. Una mesa enorme por el cumpleaños de Federico Hoffman, el productor de Marley", continuó.

“Yo le dije ‘me decís ya quién te dijo eso porque no es verdad’. ‘No, no te puedo decir’. Por supuesto que no la saludé porque no la vi. ¿Quién es para que la salude? ¿La Presidente? ¿Qué mierda es?“, siguió, irascible.

También detalló sobre el (no) vínculo entre ellas: "No somos amigas. Siempre me envidió. Me trató de matar, de hacer brujerías. No lo logró ni lo va a lograr porque no tiene talento. Habla de una carrera de 40 años ¿Qué carrera?".

Sobre el tapado de piel, detalló: “Yo tengo 28 tapados de piel. ¿Qué voy a precisar un tapado de piel de esta piojosa? ¡Por favor! Y menos que lo sacó del frigorífico. ¿Lo tenía en el fridge? ¿El único tapado de piel que tiene lo guarda en el frigorífico? ¡Basta!“.