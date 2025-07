Susana Giménez estalló contra Graciela Alfano y la llamó "mentirosa patológica"

Posteriormente, la conductora de televisión incluso habló de supuestos trabajos espirituales que habría llevado a cabo Alfano contra su persona: “Me trató de matar, me hizo brujerías pero no lo logró porque no tiene talento” , expresó en diálogo con Ángel de Brito.

“A esta mujer yo le dije, ‘¿vos estás loca, yo te voy a hacer echar un restaurante cuando viniste durante 35 años seguidos a mi programa?’. No es mi estilo meterme con nadie ni ser mala. ¿Para qué? ¿Por qué no te voy a saludar? ¿Por qué te voy a hacer echar? Nosotros teníamos un pedido. Una mesa enorme por el cumpleaños de Federico Hoffman, el productor de Marley", continuó.

“Yo le dije ‘me decís ya quién te dijo eso porque no es verdad’. ‘No, no te puedo decir’. Por supuesto que no la saludé porque no la vi. ¿Quién es para que la salude? ¿La Presidente? ¿Qué mierda es?“, siguió, irascible.

”Ya me cansé de esta mina porque ya me hizo tantas cosas. Tantas. Inclusive, brujerías. Inmundicias, como las que hace siempre”, arrojó, hablando por primera vez de un enfrentamiento de décadas.

También detalló sobre el (no) vínculo entre ellas: "No somos amigas. Siempre me envidió. Me trató de matar, de hacer brujerías. No lo logró ni lo va a lograr porque no tiene talento. Habla de una carrera de 40 años ¿Qué carrera?".

Sobre el tapado de piel, detalló: “Yo tengo 28 tapados de piel. ¿Qué voy a precisar un tapado de piel de esta piojosa? ¡Por favor! Y menos que lo sacó del frigorífico. ¿Lo tenía en el fridge? ¿El único tapado de piel que tiene lo guarda en el frigorífico? ¡Basta!“.

Graciela Alfano habló sobre su relación con Carlos Menem: "Se enamoró de mí"

Tras el estreno la serie sobre la vida del expresidente Carlos Menem se generó un esperable revuelo sobre la vida en aquellos días. Más allá de la política, el ojo quedó puesta en la vida privada y las relaciones de Menem. En ese sentido, Graciela Alfano habló de su romance con el mandatario y reveló detalles de sus encuentros.

“Menem se enamora de vos. ¿Qué hiciste con eso?”, le consultó Luis Novaresio a la modelo, en el marco de su ciclo de entrevistas por A24. Luego de un instante de reflexión, Alfano comenzó diciendo: “Ponele que se enamoró. Es lo que él decía. Estaba re hot (conmigo). Básicamente yo, como digo, me enamoré del tipo de las patillas, del caudillo, de ese hombre ‘wow’. Otra fantasía mía. El caudillo que venía con las boleadoras, patético. Tanto iba y venía el cántaro a la fuente que pasó. Y ahí fue que el pobre Anzorreguy, que era el jefe de la SIDE en ese momento, dijo: “Ay, que lástima que no salió (Ítalo) Luder presidente, que se va a dormir a las 9 de la noche. Este hombre con esta mujer que me vuelve loco””.