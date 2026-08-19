"Moria" en números: el detrás de escena de la serie sobre Moria Casán en Netflix + Agregar ámbito en









A solo días de su estreno, la serie alcanzó el primer puesto en lo más visto de Argentina e ingresó al Top 10 global semanal de series de habla no inglesa.

La serie de Moria Casán y su éxito en Netflix.

La nueva serie sobre Moria Casán, estrenada el pasado viernes 14 de agosto, reafirma el compromiso de Netflix con el desarrollo de producciones hechas en Argentina que generan oportunidades para el talento local, impulsan distintos sectores de la economía y acercan historias locales a audiencias de todo el mundo.

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En sus primeros días de estreno, Moria ingresó al Top 10 global semanal de series de habla no inglesa de Netflix con 1.6 millones de visualizaciones, consolidando el interés internacional por una de las figuras más icónicas de la cultura popular argentina. Además, el título se ubicó en el Top 1 de las historias favoritas de la audiencia en Argentina y Uruguay.

“Hay algo que ocurrió con la serie que es una revolución sensorial, una revolución de sentimientos. La gente se acerca no solo para felicitarme, sino para contarme lo que le pasó, cómo la atravesó y la emocionó. En esta época de amores líquidos, que algo que sucede a través de una pantalla tenga el poder de atravesarte hasta sentir que no hay una pantalla de por medio, me honra”, dijo Moria Casán. Y, sobre la dimensión que tomó la serie, sintetizó: “Un éxito es una cosa y un suceso es otra: esto es un suceso. Y hay algo que me dice la gente que para mí lo resume todo: ‘yo te invoco’. Que alguien te diga que te invoca para su vida… ya está, hemos logrado todo”.

Los números detrás de los 8 episodios de Moria La producción de la serie sobre Moria Casán se llevó adelante durante 68 jornadas de rodaje y contó con la participación de 110 técnicos, 239 actores y 1.385 extras. A lo largo de sus 8 episodios, la historia recorre distintas etapas de la vida y la carrera de Moria, interpretada por 4 actrices: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y la propia Moria Casán.

Para reconstruir las diferentes épocas, la producción trabajó en 29 locaciones, entre 19 locaciones reales y 10 sets construidos desde cero. Entre las secuencias que demandaron un mayor despliegue creativo y productivo, se destacan las escenas teatrales, que llegaron a reunir hasta 300 extras por jornada. Para recrear distintos momentos de la carrera de Moria, la producción reconstruyó las puestas de tres teatros emblemáticos de Buenos Aires: el Astral, el Metropolitan y el Gran Rivadavia, incluyendo escenografías, iluminación y vestuario característicos de cada época.

El vestuario, liderado por Florencia Tellado, tuvo un rol central en la reconstrucción de cada período, tomando como inspiración los looks originales de Moria y adaptándolos a las diferentes épocas y a cada una de las actrices que la interpretan. En total, se realizaron 108 cambios de vestuario entre las cuatro Morias y Moria niña: 49 para Sofía Gala, 32 para Griselda Siciliani, 20 para Cecilia Roth, 3 para Moria Casán en la actualidad y 4 para Moria niña. Además, 26 looks fueron confeccionados especialmente por el equipo de vestuario para la producción. La producción de la serie sobre Moria Casán se llevó adelante durante 68 jornadas de rodaje. El trabajo de maquillaje y caracterización fue otra pieza clave para recrear las distintas etapas de Moria. Cada actriz requirió alrededor de 2 horas de caracterización por jornada, en un proceso que se complementó con 15 pelucas alquiladas y 12 pelucas originales de Moria, utilizadas para acercarse a algunos de sus looks más reconocibles a lo largo de los años. La música fue otra pieza clave para acompañar este recorrido. La banda sonora de la serie, ya disponible en Spotify, cuenta con 15 canciones licenciadas, entre ellas I Will Survive, Ti Amo, A mi manera, Rumba Samba Mambo, Let's Get Loud, Kill Your Sons y Me dicen la Pantera, además del debut de Momentismo absoluto por Lula y Marilina Bertoldi. De qué trata Moria, la serie sobre Moria Casán Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Tres grandes actrices —Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth— la encarnan en distintas etapas de su vida. La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina. Dirección y guion: Javier Van de Couter

Producción: About Entertainment

Elenco: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y la participación de Moria Casán